ΑΑΔΕ:-Η-επικαιροποίηση-των-ΚΑΔ-δεν-επηρεάζει-τις-φετινές-φορολογικές-δηλώσεις

Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1003/2026 και Α.1004/2026, δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η υποβολή τους θα γίνει με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31.12.2025, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά την 28/2/2026, τα οποία θεωρητικά ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) προκειμένου τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να προβούν στο σχετικό έλεγχο είναι επαρκής και δεν επηρεάζει τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.