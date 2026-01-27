Ανδρουλάκης: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία»
«Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
