Ανδρουλάκης:-«Είμαστε-όλοι-συγκλονισμένοι-από-το-τρομακτικό-τροχαίο-στη-Ρουμανία»

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

