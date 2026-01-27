Ανοδικό-άνοιγμα-για-τις-ευρωαγορές-εν-μέσω-αναμονής-πλήθους-εταιρικών-αποτελεσμάτων

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανοίγουν ανοδικά την Τρίτη (27/1), καθώς μια εβδομάδα με αυξημένο φόρτο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων μπαίνει σε πλήρη εξέλιξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ενισχύεται κατά 0,27% στις 10,175.25 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ανοίγει με κέρδη 0,1% στις 24,976.70 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει μικρή άνοδο 0,07% στις 8,137.54 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB ενισχύεται επίσης 0,46% στις 45,158.50 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX να αυξάνεται επίσης κατά 0,11% στις 17,701.37 μονάδες.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ξεκινά εκ νέου, με τους επενδυτές στην περιοχή να παρακολουθούν στενά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία εταιρειών όπως οι ASML, Volvo, LVMH και Deutsche Bank, μεταξύ άλλων, μέσα στην εβδομάδα. Την Τρίτη αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα οι Atlas Copco, Sandvik και Logitech International.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εντάθηκε η παγκόσμια αβεβαιότητα στο εμπόριο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστρεψε τη Δευτέρα τα πυρά του κατά της Νότιας Κορέας, λέγοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social ότι το κοινοβούλιο της χώρας δεν έχει εγκρίνει την εμπορική συμφωνία της Σεούλ με την Ουάσινγκτον και ότι οι δασμοί στα νοτιοκορεατικά αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και την ξυλεία θα αυξηθούν από 15% σε 25%. Οι μετοχές των νοτιοκορεατικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν απότομη πτώση, αλλά περιόρισαν τις απώλειες στη διάρκεια της νύχτας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα ισορροπίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού οι βασικοί δείκτες ξεκίνησαν τη γεμάτη εβδομάδα αποτελεσμάτων με θετικό πρόσημο. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Στα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται περιλαμβάνονται τα νέα στοιχεία για τις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ, τα στοιχεία ανεργίας στην Ισπανία και οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Γαλλία.