Γιατί είναι διπλό πλήγμα για τον Τραμπ η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας

Μια κοινή αγορά για σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους με μείωση των εμπορικών φραγμών και των δασμών, σηματοδοτεί η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας, που ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 20 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η ΕΕ αναμένει ότι η συμφωνία θα διπλασιάσει τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς στο 96,6% της αξίας των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία. Συνολικά, η συμφωνία θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε δασμούς επί των ευρωπαϊκών προϊόντων.

«Η συμφωνία δεν ανοίγει μόνο ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, αλλά θεωρείται επίσης εξαιρετικά σημαντική, επειδή οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ έχουν γίνει πλέον απρόβλεπτες, λόγω των δασμολογικών πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες .«Η συμφωνία αποτελεί διπλό πλήγμα για την δασμολογική πολιτική του Τραμπ, καθώς δείχνει ότι οι χώρες που επηρεάζονται από τους αμερικανικούς δασμούς, αναζητούν και βρίσκουν εναλλακτικές οδούς από αυτήν που οδηγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

«Χάρη σε αυτήν και σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αισθάνεται όλο και λιγότερο άνετα να χρησιμοποιεί δασμούς εναντίον μας, παρόλο που ο ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία πίεσης, όπως το LNG, που έχει αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο και το οποίο η Ευρώπη είναι πλέον αναγκασμένη να αγοράζει από τις ΗΠΑ», προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς.

Η αμερικανική δασμολογική πολιτική

Τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ασταθείς δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ. Η Ινδία είναι μεταξύ των χωρών που υπόκεινται σε ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς -50% -στις εξαγωγές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του 25% που επιβάλλεται λόγω του εμπορίου με τη Ρωσία.

Η Ινδία, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με τη Δύση, προμηθεύεται μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις καθώς η διατλαντική συμμαχία καθίσταται ολοένα και πιο τεταμένη. Τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία επηρεάζονται επίσης από τις προκλήσεις που θέτει το κινεζικό μοντέλο εξαγωγών. Ως εκ τούτου, και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διαφοροποίηση των εμπορικών τους συνεργασιών και την επίτευξη συμφωνιών.

Πολλαπλασιασμός συμφωνιών

Η Σαμίνα Σούλταν, οικονομολόγος στο Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) στην Κολωνία, και ειδική στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και το εξωτερικό εμπόριο, σημειώνει μάλιστα ότι είναι πιθανό να δούμε έναν πολλαπλασιασμό αυτών των συμφωνιών, μεταξύ Ινδίας και ΕΕ. «Άλλωστε, η σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών στο μεγάλο παιχνίδι του διεθνούς εμπορίου έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών: εξακολουθεί να είναι μια τεράστια αγορά, μακράν η μεγαλύτερη, αλλά δεν αντιπροσωπεύει το 50% της παγκόσμιας αγοράς. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων», εξηγεί.

Η Ευρώπη αποσχίζεται και δημιουργεί έναν χώρο, όχι μόνο ελεύθερου εμπορίου, αλλά και καλής οικονομικής ολοκλήρωσης για δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους. «Επιπλέον, στέλνει ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή καθιστά σαφές ότι μπορούν να βρεθούν νέοι δρόμοι, πέρα ​​από αυτούς που οδηγούν στις ΗΠΑ», προσθέτουν παράγοντες της αγοράς. «Η συμφωνία είναι χρήσιμη για την Ινδία για να υποστηρίξει τη διαδικασία εκβιομηχάνιση , ενώ για την Ευρώπη μας επιτρέπει επίσης να εδραιώσουμε τον διάδρομο IMEC, ο οποίος ξεκινά από την Ινδία και φτάνει στην Ιταλία μέσω Σαουδικής Αραβίας», τονίζουν στη «Ν» οι ίδιες πηγές.

Πλήγμα στις ΗΠΑ από Καναδά και Κίνα

Εκτός από τη συμφωνία Βρυξελλών-Νέου Δελχί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν και άλλο ένα εμπορικό πλήγμα: Την εμπορική προσέγγιση μεταξύ Καναδά και Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε απειλώντας με αύξηση δασμών κατά 100% εναντίον των Καναδών. «Δεν μπορεί να το κάνει. Οι δύο οικονομίες είναι τόσο αλληλένδετες που αν βάλει το 100% του βάρους του στα καναδικά προϊόντα, αυτό θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγούν πάντως παράγοντες της αγοράς. Από ενεργειακής άποψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν πολύ πετρέλαιο και το εξάγουν στον Καναδά για διύλιση. Οι απειλές του Τραμπ είναι απλώς ένα αστείο. Όλοι το έχουν καταλάβει πλέον, ακόμη και οι Ευρωπαίοι», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

«Ο Τραμπ θέλει ολόκληρο τον κόσμο στα πόδια του. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ είναι το κέντρο των πάντων», τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες και προσθέτουν: «Από αυτή την οπτική γωνία, δεν θεωρεί μόνο μια συμφωνία Καναδά-Κίνας ως εξαιρετικά δυσμενή, αλλά και μια συμφωνία Ευρώπης-Ινδίας: όλες αυτές οι ενέργειες έχουν έναν κοινό παρονομαστή: αποσπούν την προσοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι μειώνουν τη διαπραγματευτική πίεση που μπορούν να ασκήσουν οι Αμερικανοί με αυτούς τους παίκτες».

Η πρόσφατη επίσκεψη του Μαρκ Κάρνεϊ στην Κίνα ήταν η πρώτη Καναδού πρωθυπουργού εδώ και μια δεκαετία. Ο Καναδάς, άλλωστε, είχε συλλάβει την κόρη του ιδρυτή της Huawei το 2018: κατά κάποιο τρόπο, στα μάτια των Κινέζων, ήταν ο κατ’ εξοχήν εχθρός.

«Η επανέναρξη του διαλόγου Οτάβας-Πεκίνου, είναι ενδεικτική για το πόσο πολύ αισθάνεται πώς απειλείται ο Καναδάς από τις τεράστιες εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον, μέσω δασμών και άλλων μέτρων.