Γιατί-Κίνα-και-Ινδία-απειλούν-να-ανατινάξουν-το-δημόσιο-χρέος-των-ΗΠΑ

Κίνα και Ινδία έχουν ανάψει το «φυτίλι» κάτω από το «βαρέλι» του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 38,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η δεύτερη και η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο συνεχίζουν σταδιακά να «ξεφορτώνουν» τα αμερικανικά ομόλογα από τα θησαυροφυλάκιά τους, προκαλώντας σοβαρό πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάτοχος ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου εκτός ΗΠΑ, αλλά οι συμμετοχές της έχουν μειωθεί περισσότερο από 10% από τις αρχές του 2025. Συνολικά, η Κίνα έχει μειώσει τις συμμετοχές της σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου στα 682,6 δισεκατομμύρια δολάρια- το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Αλλά και η Ινδία έχει μειώσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο χαμηλότερο επίπεδό τους, εδώ και πέντε χρόνια-στα 174 δισεκατομμύρια δολάρια, 26% χαμηλότερα από την κορύφωση που είχε σημειωθεί το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Ψυχρός Πόλεμος» στα ομόλογα

Δεν είναι τυχαίο που ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κάνει λόγο για «Ψυχρό Πόλεμο» μεταξύ Πεκίνου και Νέου Δελχί από τη μία πλευρά και της Ουάσιγκτον από την άλλη.

Ένας πόλεμος με εμπορικό υπόβαθρο, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 10% στην Κίνα, αλλά 50% στην Ινδία.

«Για το Νέο Δελχί, μάλιστα, η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η σημαντικότερη που έχει διαπραγματευτεί ποτέ με ξένες χώρες και ενισχύει την πεποίθησή της Ινδίας ότι η απελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη του στόχου να γίνει ανεπτυγμένη χώρα έως το 2047», τονίζουν ευρωπαίοι διπλωμάτες. «Ενισχύει επίσης την ιδέα, την οποία επανέλαβε επανειλημμένα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ότι η Ινδία αποτελεί γέφυρα μεταξύ της Δύσης και του Παγκόσμιου Νότου, στο επίκεντρο των παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών ισορροπιών».

Η Ινδία έχει ακόμη περιθώριο να μειώσει τις συμμετοχές της σε ομόλογα του Δημοσίου, λέει ο Σίλαν Σαχ της Capital Economics. «Η ταχύτητα με την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας επιδεινώθηκαν πέρυσι θα είχε εκπλήξει πολλούς και θα είχε ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία», προσθέτει.

Αμφιβολίες για τα αμερικανικά ομόλογα

«Στους επενδυτικούς κύκλους, οι δασμοί του προέδρου Τραμπ, αλλά και η επιβολή κυρώσεων κατά το δοκούν, έχουν εγείρει αμφιβολίες σχετικά με το εάν τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου παραμένουν η καλύτερη επιλογή», λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς.

«Όλα αυτά θέτουν επί τάπητος ερωτήματα σχετικά με την αμερικανική ιδιαιτερότητα και τον ρόλο του χρέους των ΗΠΑ, ως αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου. Μεγάλο μέρος αυτής της μετατόπισης πιθανότατα αντανακλά μια απομάκρυνση από τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια για τον μετριασμό των κινδύνων κυρώσεων», σύμφωνα με τον Γουίν Θιν, επικεφαλής οικονομολόγο στην Τράπεζα του Νασσάου.

«Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να επιβάλει δασμούς σε όλο τον κόσμο από τον Απρίλιο του 2025, τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ υποχώρησαν κατακόρυφα. Είτε λόγω εκδίκησης, είτε λόγω αβεβαιότητας, η παγκόσμια φυγή επενδυτών τροφοδότησε την έννοια «Πουλήστε Αμερική» και ο κόσμος άρχισε να εγκαταλείπει τις ΗΠΑ, εν μέσω νέων, πιο επιθετικών διεθνών και εμπορικών πολιτικών», λένε οι ειδικοί. «Αυτή η προοπτική ήταν ανατριχιαστική, ειδικά όσον αφορά το αμερικανικό δημόσιο χρέος, καθώς περίπου το ένα τέταρτο των ομολόγων κατέχεται από ξένες οντότητες.

Υψηλά διακυβεύματα

«Εάν περισσότεροι ξένοι επενδυτές συνεχίσουν να ξεφορτώνονται τα αμερικανικά ομόλογα, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο έλλειμμα και στις χρηματοπιστωτικές αγορές», τονίζουν παράγοντες της αγοράς και προειδοποιούν: «Μακροπρόθεσμα, αυτή η παρατεταμένη “πώληση της Αμερικής” θα αποδυναμώσει κι άλλο το δολάριο και θα διαβρώσει σταδιακά την οικονομική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Προς το παρόν, πάντως, σε ετήσια βάση, τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου που διακρατούνται από ξένους αυξήθηκαν κατά 7,2%, φθάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 9,35 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, από 9,24 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στην Ουάσιγκτον. Η αύξηση των διακρατήσεων προήλθε από την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τον Καναδά. Η Ιαπωνία παρέμεινε ο μεγαλύτερος κάτοχος ομολόγων του Δημοσίου εκτός ΗΠΑ, με 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.