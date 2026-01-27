Δημοσκόπηση-interview:-Ανέτοιμη-για-την-πολιτική-η-Μαρία-Καρυστιανού-λένε-7-στους-10-πολίτες

Με 26,9% παραμένει πρώτη η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, ανοίγοντας τη χρονιά με ενίσχυση ποσοστών αλλά χωρίς ανατροπή της γενικής εικόνας. Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (16,7%), ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση ενισχύοντας το ποσοστό του στο 12,7%.

Στη τρίτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1% ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%, ποσοστό ενδεικτικό της απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

Στο ερώτημα κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να κάνει ενεργό βήμα στην πολιτική, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% εκτιμά ότι είναι «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δύο επόμενες ερωτήσεις, οι οποίες τέθηκαν μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού που προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πρόσφατη δημόσια παρουσία της επηρέασε κυρίως την εικόνα που έχουν οι πολίτες για το πρόσωπό της, χωρίς όμως να αποτυπώνεται ανάλογη μεταβολή στη δυνητική ψήφο.

Πιο συγκεκριμένα, το 48% των ερωτώμενων δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σύγκριση με λίγες ημέρες νωρίτερα, το 37% ότι παραμένει αμετάβλητη, ενώ το 14% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί. Αντίθετα, στη δυνητική ψήφο δεν καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις: το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας (πριν από τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά, το 37% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα μπορούσε να μεταβάλει την εκλογική του επιλογή υπέρ ενός πιθανού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Υπεροχή Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (53%) απαντά ότι κανείς από τους δύο δε θα μπορούσε να το πετύχει. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

49% αδιάφοροι, 35% αρνητικοί για το rebranding Τσίπρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».

Η εικόνα αυτή αντανακλάται και στη δυνητική ψήφο, καθώς στο δεύτερο κύμα της έρευνας το 74,5% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Αντίθετα, μόνο το 9,9% εμφανίζεται πολύ πιθανό να μετακινηθεί εκλογικά υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα. Συνολικά, το 24,5% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι λίγο, αρκετά ή πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα.

