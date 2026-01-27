Διαμαντοπούλου-στον-ΣΚΑΪ:-Η-γραμμή-μας-είναι-καθαρή,-οι-συζητήσεις-μας-δεν-είναι

«Τα εσωτερικά προβλήματα και οι αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τους πραγματικούς ανθρώπους. Όταν λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα, αυτό πρέπει να πηγαίνει στους ανθρώπους», ήταν το μήνυμα της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία τοποθετήθηκε για την πορεία και τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε, απέναντι στην κυβέρνηση η κριτική είναι εύκολη, το θέμα είναι να αναδιπλώνουμε και να ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. «Η γραμμή μας είναι καθαρή, οι συζητήσεις μας δεν είναι καθαρές», πρόσθεσε.

Για το αν απέτυχε η στρατηγική της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν αμφισβητείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ίδια απάντησε:

«Σας διαβεβαιώ τους ψηφοφόρους και τους πολίτες του ΠΑΣΟΚ δεν τους απασχολεί καθόλου αυτό. Υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω κι εμείς σε αυτήν την κοινωνία έχουμε να απευθυνθούμε. Εμείς απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για πολιτικούς και ηθικούς λόγους, αλλά οφείλουμε καθημερινά να αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν, αλλά και να λέμε την απάντησή μας».

«Όταν ασχολούμαστε μεταξύ μας μόνο με την εσωτερική κουζίνα, τότε προφανώς θα πει ο κόσμος πως δεν ασχολούμαστε μαζί του», πρόσθεσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που στον 7ο χρόνο της νομοθετεί όπως νομοθετεί και βλέπουμε σκάνδαλα παντού. Αυτά αφενός κάνουν τον κόσμο να αποστασιοποιείται, αφετέρου τον οδηγούν σε άλλες επιλογές που θεωρούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ασφάλεια, σοβαρότητα και λύση στα προβλήματα».

«Δεν σχολιάζω εκκολαπτόμενους πολιτικούς όπως η Καρυστιανού»

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε:

«Δεν σχολιάζω εκκολαπτόμενους πολιτικούς, δεν το βρίσκω σοβαρό κάτι τέτοιο. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι πάμε να δημιουργηθεί ένα κόμμα με πολύ σκληρά χαρακτηριστικά που αφορούν κοινωνικά ζητήματα του παρελθόντος, καθώς και έντονα στοιχεία εθνικιστικής ρητορείας».

