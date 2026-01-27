ΕΕ:-Εγκρίθηκε-το-σχέδιο-της-Ελλάδας-για-το-safe

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για συμμετοχή στο δανειοδοτικό πρόγραμμα SAFE, που ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η Κομισιόν πρότεινε προς το Συμβούλιο της ΕΕ την έγκριση χρηματοδοτικής συνδρομής προς οκτώ κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μετά από αυστηρή αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων αμυντικών επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την πρώτη φάση του δανειοδοτικού προγράμματος SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. «Πράσινο φως» στη συμμετοχή της Ελλάδας.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες «Πράσινο φως» στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για τη συμμετοχή της στο δανειοδοτικό πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), που αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, έδωσε χθες η Κομισιόν, η οποία ενέκρινε παράλληλα τις σχετικές αιτήσεις επτά ακόμα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την έγκριση χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση των «εθνικών σχεδίων αμυντικών επενδύσεων», που κατέθεσαν τα κράτη στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Ουσιαστικά, με τη χθεσινή απόφαση ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των εθνικών σχεδίων αμυντικών επενδύσεων των ενδιαφερόμενων κρατών-μελών του «μπλοκ», που κατατίθενται πλέον προς έγκριση στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς είχε προηγηθεί μια πρώτη «ομάδα» οκτώ χωρών, πριν από δέκα ημέρες που θα λάβει συνολικά 38 δις ευρώ.

Τον Μάρτιο η εκταμίευση της πρώτης δόσης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα είχαν καθοριστεί προσωρινά από τον Σεπτέμβριο με τις οκτώ χώρες της δεύτερης ομάδας –ανάμεσά τους και η Ελλάδα–να διεκδικούν συνολικά 74 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Για την Ελλάδα ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως, με δεδομένο ότι το τρέχον πρόγραμμα του SAFE συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ έχει ήδη υπερκαλυφθεί για τα 19 συνολικά ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κράτη-μέλη για δεύτερο γύρο δανειοδότησης, και για το οποίο η Αθήνα έχει ήδη εκφραστεί θετικά.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπενθυμίζει στη σχετική ανακοίνωση η Κομισιόν, η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, στη μείωση του κόστους και τη διασφάλιση προβλεψιμότητας για τη δημιουργία μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Στο σχήμα μπορούν να συμμετέχουν η Ουκρανία και χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ), ενώ προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών, καθώς και κρατών που έχουν συνάψει συμφωνίες ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ. Ο Καναδάς, που υπέγραψε μια τέτοια συμφωνία, θα είναι επίσης σε θέση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ η Βρετανία παρέμεινε εκτός, λόγω άρνησης του Λονδίνου να συνδράμει χρηματοδοτικά στη συμμετοχή του.

Θα συμμετάσχει τελικά η Τουρκία;

Σε εκκρεμότητα, στο μεταξύ, παραμένει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE, καθώς η Κομισιόν δεν έχει ακόμη καταθέσει τη σχετική αίτηση στο Συμβούλιο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Νότια Κορέα. Ενδιαφέρον εσχάτως έχει δείξει και η Αυστραλία.

- Deutsche Welle

