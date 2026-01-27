ΕΕ και Ινδία ολοκλήρωσαν την ιστορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών – Νέα εποχή για τη διμερή συνεργασία

Σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία πραγματοποίησαν τη 16η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ–Ινδίας στο Νέο Δελχί, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη Στρατηγική τους Εταιρική Σχέση. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (FTA) και η έναρξη μιας Σύμπραξης για την Ασφάλεια και την Άμυνα υπογραμμίζουν τη φιλοδοξία και την αποφασιστικότητα των δύο πλευρών να διαμορφώσουν μία από τις καθοριστικές συνεργασίες του 21ου αιώνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, ένα ιστορικό ορόσημο στη στρατηγική τους εταιρική σχέση. Η συμφωνία ανοίγει μια ενιαία και απρόσκοπτη αγορά για δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους και καταργεί δασμούς έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως επίτιμοι προσκεκλημένοι, οι Πρόεδροι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την 77η Ημέρα της Δημοκρατίας της Ινδίας στις 26 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στο συγκεκριμένο γεγονός, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ–Ινδίας.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο, η Ευρώπη επιλέγει τη συνεργασία και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Σήμερα υπογράψαμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–Ινδίας – τη μητέρα όλων των εμπορικών συμφωνιών. Ανοίγουμε μια τεράστια αγορά για απρόσκοπτο εμπόριο, επενδύσεις και δραστική μείωση δασμών για δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, η Σύμπραξη για την Ασφάλεια και την Άμυνα ενισχύει την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε κάθε μορφή απειλής. Προχωρούμε μαζί σε μια πραγματικά μετασχηματιστική εταιρική σχέση».

Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–Ινδίας

Η ολοκλήρωση της FTA αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες του είδους της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία μειώνει ουσιαστικά τα δασμολογικά -και μη- εμπόδια, περιορίζει δασμούς ύψους 4 δισ. ευρώ για τους εξαγωγείς και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Σήμερα περίπου 6.000 ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ινδία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς η συμφωνία συνδυάζει τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά με σαφείς, προβλέψιμους και εφαρμόσιμους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμμετείχαν στο πρώτο Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΕ–Ινδίας, επιδιώκοντας τη βαθύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση κοινών οικονομικών προτεραιοτήτων που θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Today, the world’s two largest democracies launched a Security and Defence Partnership. A platform for stranger cooperation on the strategic issues that matter most – from defence industry to maritime security. This is what trusted partners do. https://t.co/b4aLfWohLW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

Σύμπραξη για την Ασφάλεια και την Άμυνα

Η υπογραφή της Σύμπραξης ΕΕ–Ινδίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα επιτρέπει στενότερη συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η μη διάδοση και ο αφοπλισμός, το διάστημα, η αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και υβριδικών απειλών, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παράλληλα, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία θα επιτρέψει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και θα ανοίξει τον δρόμο για τη συμμετοχή της Ινδίας σε πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική συνεργασία

Οι ηγέτες συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε αναδυόμενες και κρίσιμες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται Κόμβοι Καινοτομίας ΕΕ–Ινδίας και εγκαινιάζεται μια Σύμπραξη Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ανανεώνεται έως το 2030 η Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ενώ ξεκινούν διερευνητικές συνομιλίες για τη σύνδεση της Ινδίας με το πρόγραμμα Horizon Europe.

Κινητικότητα, δεξιότητες και εκπαίδευση

Η υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Συνεργασίας για την Κινητικότητα δημιουργεί νέες προοπτικές για τη διευκόλυνση της μετακίνησης ειδικευμένων εργαζομένων, νέων επαγγελματιών και εποχικών εργαζομένων σε τομείς με ελλείψεις προσωπικού. Το πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται από τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομικού Γραφείου Πύλης στην Ινδία, το πρώτο του είδους του, το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση σε Ινδούς εργαζομένους, φοιτητές και ερευνητές για ευκαιρίες στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Παράλληλα, εγκρίνεται Διάλογος Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες, με στόχο την αναγνώριση προσόντων και τη διευκόλυνση της κινητικότητας ταλέντου.

Πράσινη μετάβαση, συνδεσιμότητα και διεθνής συνεργασία

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες ενέκριναν την ατζέντα «Προς το 2030: Κοινή Ολοκληρωμένη Στρατηγική Ατζέντα ΕΕ–Ινδίας», η οποία καθοδηγεί τη συνεργασία στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της τεχνολογίας, της ασφάλειας, της συνδεσιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Η ΕΕ και η Ινδία επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και προώθησαν τη συνεργασία για την καθαρή μετάβαση, την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Ομάδας Εργασίας για το Πράσινο Υδρογόνο.

Παράλληλα, προωθείται η ποιοτική συνδεσιμότητα από την Ευρώπη προς τον Ινδο-Ειρηνικό, με πράσινους ναυτιλιακούς διαδρόμους στο πλαίσιο του Global Gateway, καθώς και η τριμερής συνεργασία σε τρίτες χώρες.

Η Σύνοδος Κορυφής ακολουθείται από το India–EU Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου και θα συγκεντρώσει ανώτατα στελέχη της πολιτικής, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ινδία. Το Φόρουμ στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στη δρομολόγηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για μια πιο φιλόδοξη και ουσιαστική στρατηγική συνεργασία.