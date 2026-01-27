ΕΚΤ:-Αλλαγές-στις-κατευθυντήριες-γραμμές-της-νομισματικής-πολιτικής-φέρνει-το-Διοικητικό-Σύμβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι αλλάζει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές νομισματικής πολιτικής στο Ευρωσύστημα και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τράπεζες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, δίνοντας λύση ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στο πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των πτωχεύσεων τραπεζών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οι τροποποιήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές της νομισματικής πολιτικής στο Ευρωσύστημα θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, οι τροποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν μια σειρά αλλαγών, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

-Η πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος θα αποκατασταθεί για τις οντότητες που υπόκεινται σε πρόγραμμα εξυγίανσης βάσει στρατηγικής ανοικτής εξυγίανσης τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, η εποπτική αρχή πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.

-Όπως ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2024, ορισμένοι προσωρινοί τύποι περιουσιακών στοιχείων θα ενσωματωθούν στο γενικό πλαίσιο εξασφαλίσεων, ενώ άλλοι θα καταργηθούν ως εξασφαλίσεις. Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της εναρμόνισης του πλαισίου εξασφαλίσεων.

-Προκειμένου να προστατευθεί το Ευρωσύστημα από πιθανές μειώσεις της αξίας των εξασφαλίσεων σε περίπτωση δυσμενών κλιματικών διαταραχών, θα εισαχθεί ένας κλιματικός συντελεστής. Το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 15 Ιουνίου 2026.

-Τα διεθνή χρεωστικά μέσα που εκδίδονται σε διεθνείς κεντρικούς αποθετητές αξιών σε πλήρως άυλη μορφή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που δεν βασίζεται σε φυσικά παγκόσμια χρεόγραφα θα είναι αποδεκτά ως εξασφαλίσεις του Ευρωσυστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει ότι τα εν λόγω μέσα δεν δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα του Ευρωσυστήματος ως κατόχου εξασφαλίσεων. Η παρούσα επικαιροποίηση συμπληρώνει τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη μορφή των διεθνών χρεογράφων που εκπροσωπούνται από φυσικά παγκόσμια γραμμάτια, ενώ αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην υποδομή της διεθνούς αγοράς χρεογράφων και εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις εξελισσόμενες πρακτικές έκδοσης των κεντρικών αποθετηρίων αξιών.