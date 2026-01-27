Ενέργειες-ΥΠΕΝ-αναφορικά-με-το-ξενοδοχείο-στην-παραλία-Μύτακας-της-Μήλου

Το Υπουργεί υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.

Αναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εντολή του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, προέβη σήμερα στις παρακάτω ενέργειες:

Υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας. Απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:

Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.

Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί.

Επισημαίνεται ότι αύριο, 28 Ιανουαρίου, ο ΥΠΕΝ θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο με τον Δήμαρχο Μήλου κ. Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να συζητηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία του νησιού.