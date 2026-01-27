ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-δεκαετίας-ο-δείκτης-καταναλωτικής-εμπιστοσύνης-τον-Ιανουάριο

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κατακρημνίστηκε αναπάντεχα τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014 μειώθηκε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, λόγω των πιο απαισιόδοξων προβλέψεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με το -, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε κατά 9,7 μονάδες τον τρέχοντα μήνα, αγγίζοντας τις 84,5 μονάδες, το χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2014, ενώ υπολείπεται όλων των εκτιμήσεων των οικονομολόγων για περίπου 90,9. Είναι επίσης χαμηλότερα και από την περίοδο της πανδημίας της Covid-19, όταν ολόκληροι τομείς είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους και η οικονομία έμοιαζε να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

«Οι απαντήσεις των καταναλωτών για τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία συνεχίζουν να είναι απαισιόδοξες» είπε η Ντέινα Πίτερσον, η επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχέθηκε να δημιουργήσει μια νέα «χρυσή εποχή», θα μιλήσει αργότερα σήμερα για την κατάσταση της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη σε υποστηρικτές του στην Αϊόβα.

Η Πίτερσον είπε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στις γραπτές απαντήσεις τους, αναφέρονταν «στις τιμές (σ.σ. των προϊόντων) και τον πληθωρισμό», κυρίως στις τιμές της βενζίνης, του φυσικού αερίου και των τροφίμων. Αυξήθηκαν επίσης οι αναφορές «στους δασμούς και τις εμπορικές σχέσεις, στην πολιτική και την αγορά εργασίας», όπως και «στο κόστος της ασφάλισης υγείας».

Εδώ και αρκετούς μήνες οι Αμερικανοί εκφράζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κρίνοντας ότι οι μεγάλες, προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ δεν τηρήθηκαν. Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι το θέμα αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, για την ανανέωση της Βουλής και της Γερουσίας.