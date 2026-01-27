ΗΠΑ:-Υποχώρηση-της-καταναλωτικής-εμπιστοσύνης-τον-Ιανουάριο-σε-επίπεδα-που-είχαν-καταγραφεί-τελευταία-φορά-το-2014

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε απροσδόκητα τον Ιανουάριο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδό της από το 2014, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις υψηλές τιμές και την υποτονική αγορά εργασίας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Το Conference Board δήλωσε την Τρίτη ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε κατά 9,7 μονάδες στις 84,5 αυτόν τον μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2014. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει τον δείκτη στις 90,9.

«Οι γραπτές απαντήσεις των καταναλωτών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία συνέχισαν να κλίνουν προς την απαισιοδοξία», δήλωσε η Ντάνα Πέτερσον, επικεφαλής οικονομολόγος στο Conference Board. «Οι αναφορές στις τιμές και τον πληθωρισμό, τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και τις τιμές των τροφίμων και των παντοπωλείων παρέμειναν υψηλές. Οι αναφορές σε δασμούς και εμπόριο, πολιτική και αγορά εργασίας αυξήθηκαν επίσης, ενώ οι αναφορές στην ασφάλιση υγείας και τον πόλεμο αυξήθηκαν».

- Reuters