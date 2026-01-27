Η-Βενεζουέλα-προβλέπει-αύξηση-55%-στις-επενδύσεις-πετρελαίου-το-2026-με-την-είσοδο-του-ιδιωτικού-τομέα

Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση 55% στις επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου το 2026, με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στις πετρελαϊκές δραστηριότητες της χώρας, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι η χώρα προβλέπει αύξηση 55% των επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα για το 2026, παρά το συνεχές οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο. Η αύξηση αυτή αναμένεται να προέλθει από την εισαγωγή ιδιωτικών εταιρειών στον τομέα της πετρελαϊκής παραγωγής, μέσω τροποποιήσεων του νόμου για τους υδρογονάνθρακες, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το κοινοβούλιο.

Ο ρόλος του νέου νόμου και οι αναμενόμενες επιπτώσεις

Ο νέος νόμος που προωθεί η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες που εδρεύουν στη χώρα να υπογράφουν συμβάσεις για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Το μέτρο αυτό έρχεται μετά από χρόνια περιορισμένων επενδύσεων και σοβαρών κυρώσεων από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν πλήξει την πετρελαϊκή παραγωγή της Βενεζουέλας.

Ο νέος νόμος αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγή, η οποία έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από τα 3 εκατομμύρια βαρέλια το 2000.

Η αποδοχή του νόμου και οι πολιτικές αντιδράσεις

Το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε τον νέο νόμο σε πρώτη ανάγνωση και αναμένεται να τον περάσει και σε δεύτερη ανάγνωση τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη πλειοψηφία στην εθνική αντιπροσωπεία.

Ο νόμος αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ενώ το κράτος θα συνεχίσει να διατηρεί τον έλεγχο των κοιτασμάτων με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών σε κοινοπραξίες.

Η πολιτική των ΗΠΑ και η εξάρτηση της Βενεζουέλας από τις διεθνείς αγορές

Η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, έχει περάσει χρόνια αντιμετωπίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις και τη διακυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της χώρας.

Οι ΗΠΑ είχαν εντείνει τις πιέσεις τους, με την καταδίκη των χειρισμών της κυβέρνησης και τις κυρώσεις που εμπόδισαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η πρόβλεψη για το μέλλον της πετρελαϊκής παραγωγής στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναμένει ότι, αν υιοθετηθεί ο νέος νόμος, η χώρα θα επιτύχει σημαντική αύξηση στην παραγωγή και θα αναδειχθεί ξανά σε παγκόσμιο παίκτη στην πετρελαϊκή βιομηχανία, ανταγωνιζόμενη τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου.

Η βιομηχανία αυτή, αν ανακάμψει, αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την εξισορρόπηση της εγχώριας αγοράς.