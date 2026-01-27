Η «μητέρα των συμφωνιών» ΕΕ–Ινδίας: τι αλλάζει στο εμπόριο, τι κερδίζει η Ευρώπη, τι ζητά η Ινδία

Στις 27 Ιανουαρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έκλεισαν πολιτικά μια εμπορική συμφωνία που συζητιόταν σχεδόν δύο δεκαετίες. Δεν είναι απλώς άλλο ένα κείμενο για δασμούς. Είναι μια κίνηση γεωοικονομίας: δύο γίγαντες που θέλουν να «κλειδώσουν» μεταξύ τους κανόνες, εφοδιαστικές αλυσίδες και πρόσβαση σε αγορά σχεδόν δύο δισ. ανθρώπων, ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος ξαναγίνεται μπλοκ, δασμοί και βιομηχανική πολιτική.

Το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι απλό: η Ευρώπη κερδίζει μεγάλο άνοιγμα στην πιο προστατευμένη μεγάλη αγορά του πλανήτη, ενώ η Ινδία κερδίζει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα όπου έχει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ένα διεθνές περιβάλλον όπου το εμπόριο γίνεται όλο και πιο πολιτικό.

Πρώτα ξεκαθάρισμα: ΕΕ–Ινδία ή «Ινδία–Ευρώπη» τύπου EFTA;

Πολλοί όταν λένε «συμφωνία Ινδίας–Ευρώπης» μπλέκουν δύο διαφορετικά πράγματα.

Το πρώτο είναι η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας (η μεγάλη ιστορία των ημερών). Το δεύτερο είναι η TEPA Ινδίας–EFTA, δηλαδή με Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2025 και ξεχωρίζει επειδή περιλαμβάνει μια σπάνια, ρητή επενδυτική δέσμευση ύψους 100 δισ. δολαρίων σε βάθος 15 ετών. Άλλο «Ευρώπη», άλλη συμφωνία, άλλο πολιτικό σήμα.

Στο άρθρο αυτό, όμως, μιλάμε για το «βαρύ χαρτί»: ΕΕ–Ινδία.

Ο σκληρός πυρήνας: δασμοί, ποσοστώσεις και οι πραγματικές νίκες των δύο πλευρών

Η συμφωνία είναι, στον πυρήνα της, ένα deal δασμών με ξεκάθαρη αριθμητική.

Η Ευρώπη κερδίζει άρση ή μεγάλη μείωση δασμών για περίπου το 96,6% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία (σε αξία). Η ίδια η ΕΕ υπολογίζει ότι το όφελος από δασμούς μπορεί να αγγίξει έως 4 δισ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις της, ενώ ο στόχος που «παίζει» ως αφήγημα είναι ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές θα μπορούσαν να διπλασιαστούν έως το 2032. Από την άλλη, η Ινδία κερδίζει προτιμησιακή πρόσβαση στην ΕΕ για πάνω από το 99% των ινδικών εξαγωγών, με χρονοδιάγραμμα προσαρμογής.

Με απλά λόγια: η Ευρώπη ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην Ινδία, αλλά η Ινδία ανοίγει μια πόρτα που μέχρι χθες ήταν μισόκλειστη και φυλασσόταν από πανάκριβους δασμούς.

Αυτοκίνητο: η πιο συμβολική «ρήξη» της Ινδίας με τον προστατευτισμό

Το αυτοκίνητο ήταν διαχρονικά το πιο «τοξικό» κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις. Η Ινδία είχε δασμούς που έφταναν έως 110% για εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η συμφωνία προβλέπει πτώση στο 10% σε βάθος πενταετίας, αλλά με ποσοστώσεις: έως 250.000 οχήματα τον χρόνο σε προτιμησιακούς όρους, και με περιορισμούς που στοχεύουν να προστατεύσουν τη χαμηλή κατηγορία τιμής.

Γιατί έχει σημασία; Επειδή εδώ δεν μιλάμε μόνο για τις πωλήσεις κάποιων premium brands. Μιλάμε για το αν η Ινδία δέχεται να αλλάξει μοντέλο: από «φτιάχνω εγχώρια με τείχη γύρω μου» σε «παίζω σε αλυσίδες αξίας με κανόνες».

Κρασί, ποτά, μπίρα: το deal που φαίνεται και στο ράφι

Το δεύτερο μεγάλο, πολιτικά ευαίσθητο πεδίο είναι τα αλκοολούχα. Εδώ η συμφωνία είναι ωμή και μετρήσιμη: κρασί από δασμούς έως 150% πέφτει σε 20% για την premium κατηγορία και 30% για τη μεσαία, οινοπνευματώδη έως 150% πέφτουν στο 40%, μπίρα από 110% στο 50%. Σε πρακτικούς όρους αυτό μεταφράζεται σε «φθηνότερη Ευρώπη» για τον Ινδό καταναλωτή και σε «χειροπιαστό κέρδος» για ευρωπαϊκές εταιρείες που χρόνια έβλεπαν την αγορά ως απαγορευμένη ζώνη.

Τα «ευαίσθητα» μένουν εκτός: αγροτικά, ζάχαρη, κρέας, γαλακτοκομικά

Η συμφωνία δεν είναι ιδεολογική. Είναι επιλεκτική. Εκεί που πονάει εσωτερικά, οι κυβερνήσεις βάζουν φρένο. Γι’ αυτό και σημαντικά αγροτικά, γαλακτοκομικά, ζάχαρη, κρέατα και άλλες ευαίσθητες κατηγορίες προστατεύονται ή μένουν εκτός.

Αυτό δείχνει κάτι που πολλοί κάνουν ότι δεν βλέπουν: οι «συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου» δεν είναι πια καθαρό free trade. Είναι managed trade με κόκκινες γραμμές, ρήτρες και ποσοστώσεις.

Κανόνες καταγωγής και τελωνεία: ο αθέατος πόλεμος για να μη γίνει η συμφωνία «πίσω πόρτα» τρίτων

Ένα κρίσιμο σημείο είναι οι κανόνες καταγωγής. Με αυτούς κρίνεται ποιος δικαιούται προτιμησιακό δασμό. Η λογική είναι να αποφευχθεί το «βαφτίζω» προϊόντα τρίτων χωρών ως ινδικά ή ευρωπαϊκά με ένα ελαφρύ φινίρισμα και τα περνάω φθηνά.

Παράλληλα, η συμφωνία στοχεύει στην απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, ταχύτερη αποδέσμευση εμπορευμάτων, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτά δεν κάνουν θόρυβο στις ειδήσεις, αλλά είναι ο λόγος που μια συμφωνία μπορεί να αυξήσει πραγματικά το εμπόριο ή να μείνει στα χαρτιά.

Υπηρεσίες: εκεί που κρίνεται το πραγματικό βάθος του ανοίγματος

Η Ινδία δεν είναι μόνο εργοστάσια και IT. Είναι και υπηρεσίες. Και η Ευρώπη, αντίστοιχα, είναι μια οικονομία υπηρεσιών, με ισχυρές χρηματοοικονομικές, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Η συμφωνία βάζει κανόνες για μεγαλύτερη πρόσβαση και σταθερότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε μια αγορά που μέχρι τώρα ήταν γεμάτη «αόρατους τοίχους». Αν αυτό λειτουργήσει, θα είναι η μεγάλη αλλαγή: λιγότερο εμπόριο σε κοντέινερ, περισσότερο εμπόριο σε συμβόλαια, τεχνογνωσία, projects.

Ψηφιακό εμπόριο και δεδομένα: το πεδίο όπου κανείς δεν θέλει να παραδεχθεί πόσο πολιτικό είναι

Το κεφάλαιο του ψηφιακού εμπορίου μπαίνει ακριβώς γιατί η σύγχρονη οικονομία δεν κινείται μόνο με δασμούς. Κινείται με δεδομένα, πλατφόρμες, λογισμικό, υπηρεσίες cloud και διασυνοριακές συναλλαγές.

Εδώ, κάθε λέξη είναι πολιτική. Γιατί μιλάμε για ροές δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλεια, ακόμα και για το αν μια χώρα μπορεί να απαιτήσει αποκάλυψη πηγαίου κώδικα ως προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά της. Η συμφωνία προσπαθεί να βάλει τάξη σε αυτό το πεδίο, χωρίς να «προδώσει» τις εσωτερικές ευαισθησίες της Ινδίας.

Ρήτρες προστασίας και επίλυση διαφορών: το αλεξίσφαιρο γιλέκο του deal

Για να σταθεί μια τέτοια συμφωνία, χρειάζεται μηχανισμούς άμυνας. Γι’ αυτό προβλέπεται διμερής ρήτρα διασφάλισης: αν οι εισαγωγές αυξηθούν τόσο που να απειλούν σοβαρά έναν κλάδο, μπορεί να ενεργοποιηθούν προσωρινά μέτρα. Επίσης, προβλέπεται μηχανισμός επίλυσης διαφορών με panels και διαδικασίες συμμόρφωσης.

Η πολιτική ουσία εδώ είναι ξεκάθαρη: οι δύο πλευρές δεν εμπιστεύονται απλώς «την καλή θέληση». Χτίζουν σύστημα κανόνων, γιατί ξέρουν ότι όταν αλλάζει κυβέρνηση ή κλίμα, η οικονομία γίνεται όπλο.

Τι ΔΕΝ κλείδωσε: επενδυτική προστασία, γεωγραφικές ενδείξεις, CBAM και οι μελλοντικές συγκρούσεις

Κάποια μεγάλα θέματα μένουν για ξεχωριστή διαδρομή, όπως η προστασία επενδύσεων και οι γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν είναι λεπτομέρειες: ειδικά οι γεωγραφικές ενδείξεις αφορούν ένα τεράστιο κομμάτι της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής και της «επώνυμης» προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο: το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον άνθρακα στα σύνορα (CBAM). Για την Ινδία, αυτό μεταφράζεται σε πιθανό κόστος για εξαγωγές σε ενεργοβόρους κλάδους. Για την Ευρώπη, είναι εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής και κλιματικής στρατηγικής. Αυτό δεν εξαφανίζεται με μια FTA. Απλώς μεταφέρεται στο επόμενο επεισόδιο.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα: ευκαιρίες και παγίδες χωρίς ωραιοποίηση

Για την Ελλάδα, η συμφωνία δεν είναι «μακριά». Έχει συγκεκριμένα πεδία.

Πρώτον, εξαγωγές. Η Ινδία είναι μια αγορά με τεράστια μεσαία τάξη που μεγαλώνει. Όσο μειώνονται δασμοί και πέφτουν τεχνικά εμπόδια, ανοίγει χώρος για ελληνικά τρόφιμα, ποτά, προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και για εξειδικευμένα βιομηχανικά υλικά όπου η Ελλάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Δεύτερον, υπηρεσίες. Η ελληνική ναυτιλία και το ευρύτερο σύμπλεγμα ναυτιλιακών υπηρεσιών έχουν λόγο να κοιτάξουν πιο σοβαρά την Ινδία. Η χώρα ανεβαίνει σε βιομηχανική παραγωγή, άρα και σε φορτία, logistics, λιμένες, συμβάσεις, ναυπηγοεπισκευή, ασφάλιση, χρηματοδότηση.

Τρίτον, ανταγωνισμός. Η ενισχυμένη πρόσβαση ινδικών προϊόντων στην Ευρώπη θα πιέσει κλάδους, ειδικά σε κλωστοϋφαντουργικά, έτοιμο ένδυμα, ορισμένα χημικά και ενδιάμεσα βιομηχανικά. Αυτό δεν είναι «κακό» από μόνο του, αλλά είναι αλήθεια: κάποιοι κλάδοι στην ΕΕ θα νιώσουν την πίεση στο κόστος, και κάποιοι θα ζητήσουν προστασία.

Τέταρτον, γεωπολιτικό αποτύπωμα. Η Ευρώπη επιχειρεί να χτίσει έναν τρίτο άξονα σε ένα περιβάλλον όπου οι ΗΠΑ και η Κίνα σπρώχνουν τον κόσμο σε στρατόπεδα. Η Ινδία, από την άλλη, θέλει να γίνει ανεξάρτητος πόλος ισχύος, όχι δορυφόρος κανενός. Αυτό το κοινό ένστικτο αυτονομίας είναι το πραγματικό «καύσιμο» της συμφωνίας.

Χρονοδιάγραμμα: τι σημαίνει «έκλεισε» και πότε θα το δούμε στην πράξη

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν πολιτικά στις 27 Ιανουαρίου 2026. Από εδώ και πέρα ακολουθούν νομικός έλεγχος, επίσημη υπογραφή και κυρώσεις. Ο στόχος που διατυπώνεται είναι να προχωρήσει μέσα σε περίπου έναν χρόνο, αλλά στην πράξη η ταχύτητα θα κριθεί από το πόσο «ήρεμα» θα περάσουν οι εσωτερικές αντιδράσεις σε Ευρώπη και Ινδία.

Ο επίλογος: γιατί αυτή η συμφωνία είναι κάτι περισσότερο από εμπόριο

Η ΕΕ–Ινδία δεν είναι απλώς μια λίστα με δασμούς. Είναι μια απόπειρα να ξαναγραφτεί, έστω μερικώς, το σενάριο του παγκόσμιου εμπορίου: λιγότερη αφέλεια, περισσότερη στρατηγική. Οι δασμοί πέφτουν, ναι. Αλλά οι ρήτρες αυξάνονται. Οι ποσοστώσεις μπαίνουν. Οι μηχανισμοί άμυνας πολλαπλασιάζονται. Το εμπόριο, πλέον, δεν είναι ουδέτερο. Είναι προέκταση ισχύος.

Και αυτός είναι ο λόγος που η συμφωνία παρουσιάζεται ως «μητέρα όλων των deals». Όχι επειδή ξαφνικά ο κόσμος έγινε πιο ελεύθερος. Αλλά επειδή, μέσα σε έναν κόσμο που κλείνει, δύο πλευρές αποφάσισαν ότι αξίζει να ανοίξουν μεταξύ τους έναν τεράστιο διάδρομο — με κανόνες, με δικλείδες, με κόστος και με κέρδος. Και τώρα, το πραγματικό τεστ δεν είναι οι ανακοινώσεις. Είναι η εφαρμογή.