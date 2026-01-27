Η-«μητέρα-όλων-των-συμφωνιών»:-Ινδία-και-ΕΕ-σφραγίζουν-ιστορικό-deal

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις δοκιμάζονται λόγω της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα μια «ιστορική» συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που χαρακτηρίστηκε ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», όπως δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ομιλία του την Τρίτη, στο πλαίσιο της India Energy Week.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) που υπεγράφη με την ΕΕ -η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου- θα συμπληρώσει επίσης τις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίας με τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, σημείωσε ο Μόντι.

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις δοκιμάζονται λόγω της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

«Συγχαίρω τους συναδέλφους μας που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, όπως τα υφάσματα, οι πολύτιμοι λίθοι και τα κοσμήματα, το δέρμα και τα υποδήματα. Αυτή η συμφωνία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα υποστηρικτική για τους κλάδους αυτούς», δήλωσε ο Μόντι.

Το εμπόδιο Ινδίας – ΕΕ

Η σύνοδος κορυφής Ινδίας–ΕΕ πραγματοποιείται σήμερα και αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία μετά την ολοκλήρωσή της. Όπως ανέφερε χθες το insider, μετά τη Mercosur, την οποία και πάλι η πολιτική (ευρω)ψηφοθηρία επιχειρεί μάλλον ανεπιτυχώς να μπλοκάρει, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο αρμόδιος Επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς επισκέπτονται την Ινδία.

Για το Νέο Δελχί, το οποίο έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τους τιμωρητικούς δασμούς των ΗΠΑ, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αναγκαία ώθηση. Από τότε που ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στην ασιατική οικονομία τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Ινδία αναζητά εναλλακτικές αγορές για τις εξαγωγές της και έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες με αρκετές χώρες.

Πρόκειται για την τέταρτη σημαντική εμπορική συμφωνία της Ινδίας μετά την επιβολή υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ -τον μεγαλύτερο εξαγωγικό της προορισμό και βασικό εμπορικό εταίρο- τον περασμένο Αύγουστο. Έχουν προηγηθεί συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ομάν και τη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ το 2024 ξεπέρασε τα 120 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Ένωση τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Νέου Δελχί. Τα κυριότερα ινδικά εξαγώγιμα προϊόντα προς την ΕΕ είναι τα μηχανήματα και οι συσκευές, τα χημικά, τα βασικά μέταλλα, τα ορυκτά προϊόντα και τα υφάσματα.

Η Ινδία είναι ο ένατος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 2,4% του συνολικού εμπορίου αγαθών της Ένωσης το 2024, πολύ πίσω από βασικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ (17,3%), η Κίνα (14,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (10,1%). Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία περιλαμβάνουν μηχανήματα και συσκευές, εξοπλισμό μεταφορών και χημικά προϊόντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, στις 20 Ιανουαρίου, ότι η Ένωση επιλέγει «το δίκαιο εμπόριο αντί των δασμών, τη συνεργασία αντί της απομόνωσης και τη βιωσιμότητα αντί της εκμετάλλευσης».

Οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας προς έξι μεγάλες αγορές της ΕΕ -Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο- ανήλθαν σε 43,8 δισ. δολάρια στο εννεάμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, έναντι 65,88 δισ. δολαρίων προς τις ΗΠΑ και μόνο.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι η συμφωνία Ινδίας–ΕΕ αποτελεί σημαντικό ορόσημο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2024, το εμπορικό πλεόνασμα της Ινδίας στο εμπόριο αγαθών με τις ΗΠΑ ανήλθε σε 45,8 δισ. δολάρια, ενώ με την ΕΕ ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στα 25,8 δισ. δολάρια.