Θετικό δ’ τρίμηνο για GM: Αυξάνει 20% το μέρισμα – Buyback 6 δισ. δολαρίων

Ισχυρή πορεία κατέγραψε η General Motors στο δ’ τρίμηνο όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, ενώ παράλληλα προανήγγειλε μια ακόμη χρονιά «ισχυρής οικονομικής απόδοσης». Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ, η οποία είδε τα έσοδά της οριακά χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, ανακοίνωσε επίσης αύξηση 20% στο μέρισμά της και μια νέα επαναγορά μετοχών 6 δισ. δολαρίων.

Ειδικότερα, στο 4ο τρίμηνο σημείωσε κέρδη 2,51 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,2 δολ/μτχ με έσοδα στα 45,29 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από την εκτίμηση για 45,8 δισ. δολάρια. Παράλληλα, το guidance της GM για τα κέρδη του 2026 είναι καλύτερo από τις προσδοκίες και τα μεγέθη του περασμένου έτους, περιλαμβάνοντας καθαρά κέρδη προς τους μετόχους μεταξύ 10,3 δισ. δολαρίων και 11,7 δισ. δολαρίων (11 – 13 δολαρίων δολ/μτχ) και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων μεταξύ 13 δισ. δολαρίων.

Οι δαπάνες αναμένεται να διαμορφωθούν ανάμεσα σε 10 και 12 δισ. δολάρια για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία συνεχίζει να επαναξιολογεί το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της μακριά από τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω πολλών δισ. δολαρίων σε αποσβέσεις. Τα αποτελέσματα της GM για το 2025 περιλάμβαναν καθαρά κέρδη στους μετόχους 2,7 δισ. δολαρίων ή 3,27 δολ/μτχ, προσαρμοσμένα κέρδη EBIT 12,7 δισ. δολαρίων ή 10,60 δολ/μτχ και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 10,6 δισ. δολαρίων.

Ο στόχος της εταιρείας για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2026 είναι σύμφωνος με τη συναίνεση των 11,73 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με την LSEG. Για το τέταρτο τρίμηνο, η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBIT 2,8 δισ. δολαρίων ενώ είχε προαναγγείλει 7,1 δισ. δολάρια από τις ειδικές χρεώσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος της GM, Μέρι Μπάρα, διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση παραμένει σε ισχυρή θέση για να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι το διοικητικό της συμβούλιο εγκρίνει buyback 6 δισ. δολαρίων, μειώνοντας τις μετοχές που κυκλοφορούν «ελεύθερα» για να βοηθήσει στην ενίσχυση της τιμής του τίτλου της.