Κοντογεώργης:-Εργαζόμαστε-για-να-εξασφαλίσουμε-τη-σταθερότητα-της-χώρας-σε-μια-περίοδο-παγκόσμιων-αναταράξεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για το τραγικό περιστατικό στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Προωθείται κυβερνητική πρωτοβουλία που διευκολύνει τους ομογενείς ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πιο εύκολα, περιορίζοντας τα μεγάλα ταξίδια που απαιτούντο μέχρι τώρα, όπως για ψηφοφόρους στη Λατινική Αμερική και την Ασία.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η ομογένεια αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην εθνική προσπάθεια, ειδικά εν όψει των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στα ευρωατλαντικά πλαίσια.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Με τη σειρά μου να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, γυναικών, που πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους. Κι επειδή ξέρω την περιοχή καλά, πραγματικά είναι όλοι μουδιασμένοι στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα». Με τα λόγια αυτά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Από εκεί και πέρα, βασικό θέμα της συνέντευξης ήταν η κυβερνητική πρωτοβουλία για τους ομογενείς που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. «Ολοκληρώνεται μια μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκλογείς εκτός Ελλάδας να ασκήσουν το δικαίωμά τους κατ’ αρχήν πιο εύκολα». Ειδικότερα, οι ψηφοφόροι της Λατινικής Αμερικής έπρεπε να ταξιδέψουν ως το Χιούστον, στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι ψηφοφόροι της Ασίας έπρεπε να ταξιδέψουν ως την Κορέα, εξήγησε και προσέθεσε: «Θα είναι μια διαδικασία που θα εξυπηρετήσει αρκετές χιλιάδες Έλληνες». Εκτίμησε δε, πως «θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή» στην εκλογική διαδικασία.

Τονίζοντας ότι «πάντοτε η ομογένεια ήταν αρωγός στην εθνική προσπάθεια», παρατήρησε ότι «είμαστε σε μια περίοδο – δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας – στην οποία ό,τι θεωρούσαμε ως τώρα δεδομένο δεν είναι. Και στις ευρωατλαντικές σχέσεις και σε επίπεδο ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Επομένως η χώρα μας έχει ανάγκη κάθε δυνατή βοήθεια στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει και κάνει η κυβέρνηση, να μην κλυδωνισθεί η χώρα μας».

Και, με φράση – κλειδί, «αξιοποιούμε κάθε δύναμη του ελληνισμού προκειμένου να διασφαλίζουμε τα εθνικά συμφέροντά μας σε μια περίοδο που φαίνεται πως όλα αλλάζουν», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξέφρασε την ελπίδα του να υπάρξουν 200 ψήφοι στο Κοινοβούλιο, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως «πολύ σύντομα θα έρθει το πλαίσιο». Ειδικότερα, «την Πέμπτη θα γίνει η συζήτηση στη διακομματική και θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τον κύριο Λιβάνιο και για την πολιτική χροιά αυτής της παρέμβασης αλλά και για το τεχνικό κομμάτι. Όσοι σκέφτονται λογικά και όχι μικροκομματικά, θα προσέλθουν και θα ψηφίσουν τη διάταξη», εκτίμησε συγχρόνως.

Επίσης, «δεν καταλαμβάνουμε κανέναν εξαπίνης. Είχε προαναγγελθεί. Ο κατάλληλος χρόνος είναι τώρα. Θέλουμε ένα διάστημα προετοιμασίας μέχρι τις εθνικές εκλογές μετά από 15 μήνες», ανέφερε ακόμη συμπληρώνοντας ότι «έπονται άλλες πρωτοβουλίες, όπως η συνταγματική αναθεώρηση – πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η συζήτηση αυτή – και το εθνικό απολυτήριο». Συμπερασματικά, «νομίζω πρέπει να βρίσκουμε πεδία να συζητάμε και να επικρατεί η λογική. Να βρίσκουμε ενοποιητικά στοιχεία γιατί οι καιροί ου μενετοί».

Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έκανε μια πολιτική διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Από τη μια, «η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη απήχηση σε αυτό που ονομάζουμε, Κέντρο, το οποίο προφανώς κι επιθυμεί συναινέσεις. Η πολιτική μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες». Από την άλλη, η αντιπολίτευση που χαρακτηρίζεται από πανσπερμία και αδυναμία συγκρότησης λόγου και πρότασης.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: με αφορμή αυτή την ανάρτηση, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι «η εξωτερική πολιτική είναι διαυγής και διαφανής. Πέραν των τακτικών ενημερώσεων από τον υπουργό Εξωτερικών και στη Βουλή και στην αρμόδια διακομματική Επιτροπή, ενημερώνει και τους πολιτικούς αρχηγούς ή τους εκπροσώπους που έχουν ορίσει». Επιπροσθέτως, «δεύτερες σκέψεις ως προς το τι επιδιώκει η κυβέρνηση, δεν χωρούν, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, υπάρχει τακτική ενημέρωση».

Και επί της ουσίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων, «η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι γνωστή όπως και η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρχει ένας χρήσιμος διάλογος». Εξ άλλου, συνέχισε, «είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε, σε αυτό το ταραγμένο περιβάλλον, καθεστώς ειρήνης για τους συμπολίτες μας. Επομένως, αυτό δεν γίνεται αν κόβεις γέφυρες».

Κλείνοντας ο Θ. Κοντογεώργης είπε πως οικονομία και διεθνής περίγυρος είναι τα δύο θέματα που θα διαμορφώσουν εν πολλοίς το πολιτικό σκηνικό προσεχώς αλλά και τις επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

