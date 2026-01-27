Κυβερνητικό-σχέδιο:-Οι-μεταρρυθμίσεις-και-τα-εμβληματικά-έργα-του-ΥΠΕΘΟ

Χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων, και κυρίως αυτών που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι το 2026 για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων, και κυρίως αυτών που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι το 2026 για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο πρόκειται να βρεθούν τα νέα μητρώα, μεταρρυθμίσεις στην φορολογία που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επέκταση των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Έρχονται τα advanced tax rulings

Όπως αναφέρεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, για τον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής το 2026 αποτελεί το ορόσημο για την ολοκλήρωση της λογιστικής μεταρρύθμισης, η οποία αφορά στη σταδιακή μετάβαση από την τροποποιημένη ταμειακή βάση στη λογιστική δεδουλευμένης βάσης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής θα επιτρέψει την ακριβή και έγκαιρη παροχή διαφανούς δημοσιονομικής πληροφόρησης υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων με βάση αξιόπιστα δεδομένα και την αποδοτική λειτουργία της διοίκησης. Ο οδικός χάρτης ολοκλήρωσής της προβλέπει την έκδοση δύο επιπλέον Λογιστικών Πολιτικών, καθώς και τη σύνταξη των πρώτων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής πρόκειται να υιοθετηθεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος ημεδαπών επιχειρήσεων εταιρικών ομίλων (“group taxation”), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου.

Σύμφωνα με το σχέδιο για το ΥΠΕΘΟ, η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στη μείωση της φορολογικής αβεβαιότητας και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και προβλέψιμου φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στοχεύει να ευθυγραμμίσει το νέο σύστημα με τα διεθνή πρότυπα.

Ακόμη καταρτίζεται νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα θεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (“advanced tax ruling”). Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη φορολογική αβεβαιότητα.

Τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

Από τον Μάιο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει πλέον πιο σύνθετες λειτουργικότητες.

Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Επιπλέον, επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Οι πρωτοβουλίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προγραμματίζεται η ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ, αναφορικά με:

τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σημείου πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια, καθώς και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, τη θέσπιση πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εποπτείας, την ενίσχυση των εποπτικών εξουσιών και κυρώσεων και τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους, ε) τη διαχείριση κινδύνων στις συναλλαγές παραγώγων, το κανονιστικό πλαίσιο για ρευστότητα, εποπτικές αναφορές και δανειοδότηση από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, την ενίσχυση της πρόληψης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έρχεται το «e-ΠΔΕ ΙΙ»

Όσον αφορά την Αναπτυξιακή Πολιτική, στόχο για το 2026 αποτελεί η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την ταχεία έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας για την απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου 5140/24.

Παράλληλα, εντός του 2026 έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμβασιοποίηση του έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Ολοκληρωμένου ληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ ΙΙ). Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η πλήρης ενεργοποίηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ.

Κρίσιμος στόχος για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας είναι η πλήρης εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσιών επενδύσεων 2026 ο οποίος ανέρχεται σε 16,7 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα για την στεγαστική κρίση

Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων για την προώθηση της προσιτής στέγης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατασκευαστικές εταιρείες να ανεγείρουν ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες προς αποκλειστική ενοικίαση για χρονικό διάστημα δέκα ετών, με πρόβλεψη έκπτωσης των σχετικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία στην Περιφέρεια. προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος,

Το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις γίνεται αυστηρότερο, απαγορεύοντας νέες εγγραφές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και διαγράφοντας αυτόματα από το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τα ακίνητα που αλλάζουν ιδιοκτήτη σε όλες τις περιοχές που ισχύουν περιορισμοί.

Τα εμβληματικά έργα του 2026

Το 2026 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα:

Μπαίνει σε λειτουργία το λειτουργικό σύστημα σχεδιασμού της ελληνικής κυβέρνησης (govERP).

Oλοκληρώνεται η υλοποίηση της επένδυσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων, μέσω της της επέκτασης της λειτουργικότητας του «ΕΛΕΓΧΟΣLive» και της εγκατάστασης συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (ΒΙ) και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics).

Το 2026 ολοκληρώνεται επίσης η πλειονότητα των υποέργων της δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ.

Eντός του β’ τριμήνου 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση τόσο των έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό η υλοποίηση των έργων της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με βασικό παραδοτέο την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).

Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί και το πληροφοριακό σύστημα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Στα υπόλοιπα εμβληματικά έργα περιλαμβάνονται

Το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ (ΜΙΔΑ). Αποτελεί ένα σύστημα που συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.

Επιπλέον, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση, την αξιοποίηση και την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου, ενώ το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος περαιτέρω καθιέρωσης του ρόλου της ΕΕΣΥΠ ως “Sovereign Wealth Fund”, με την υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών.