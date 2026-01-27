Κόχερ-(ΕΚΤ):-Ανοικτές-όλες-οι-επιλογές-για-τα-επιτόκια

Μήνυμα πως η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει όλες τις επιλογές διαθέσιμες λόγω του ασταθούς παγκόσμιου σκηνικού, από το μέλος του ΔΣ, Μάρτιν Κόχερ.

Το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει όλες τις επιλογές διαθέσιμες λόγω του ασταθούς παγκόσμιου σκηνικού, ιδίως στο εμπόριο, εξέπεμψε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτιν Κόχερ. Ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παραμένουν «σε καλή κατάσταση», αντιμετωπίζουν «ακόμα πολύ υψηλή» αβεβαιότητα, τόνισε ο επικεφαλής της αυστριακής κεντρικής τράπεζας μιλώντας στο - την Τρίτη.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρες εύρος επιλογών και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η νομισματική πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά σε κάθε είδους κινδύνους που εκδηλώνονται γρήγορα και αποφασιστικά. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε γρήγορα σε οτιδήποτε συμβεί. Το είδαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα με πρόσθετες απειλές δασμών από τον Τραμπ. Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας» υπογράμμισε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού από τον Ιούνιο, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% ενώ επενδυτές και οι οικονομολόγοι δεν βλέπουν τα επιτόκια να επηρεάζονται στο άμεσο μέλλον. Οι κίνδυνοι παραμένουν, με το θρίλερ με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Γροιλανδία με τις νέες απειλές για δασμούς να χρησιμεύουν ως υπενθύμιση για το πόσο απότομα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό, επεσήμανε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους καθοδικούς κινδύνους ως «αρκετά σημαντικούς», αν και ανέφερε επίσης τα γερμανικά μέτρα στήριξης και το «πολύ υψηλό» ποσοστό αποταμίευσης της Ευρώπης ως παράγοντες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περισσότερο από 1% φέτος, εν μέρει χάρη στις κρατικές δαπάνες για υποδομές στη Γερμανία και τις συνολικές επενδύσεις της Γηραιάς Ηπείρου στην άμυνα.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,9% τον Δεκέμβριο και αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στις αρχές του έτους. Οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παρέμειναν πιο επίμονες, ωστόσο, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών. «Όσο βλέπουμε μέτρια απόκλιση από τον στόχο, νομίζω ότι είμαστε καλά. Αλλά αν υπάρχει κλίση, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και λαμβάνουμε ανησυχητικά δεδομένα, τότε είναι σημαντικό να την παρακολουθούμε στενά και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε» πρόσθεσε.