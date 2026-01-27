Κ. Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης – Να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο διάστημα

Tην εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας με ελέγχους και συστηματική προσπάθεια προκειμένου να περιοριστεί και να εκριζωθεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων πρόταξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, στο Μαξίμου.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό. Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα. Γι’ αυτό ακριβώς και επιβάλλεται να εντείνουμε τα μέτρα βιοασφάλειας το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε έως το καλοκαίρι να μπορέσουμε, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και μέσα από έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τη νόσο» σημείωσε.

Ο υπουργός επανέλαβε πως τα μέτρα και η αποτελεσματικότητά τους είναι ένας συνδυασμός συνεργασιών μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των Περιφερειών, αλλά ακόμη και των ίδιων των κτηνοτρόφων. «Και νομίζω ότι σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προστεθούν και οι εντατικοί έλεγχοι οι οποίοι θα γίνονται από Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε, ενδεχομένως, παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε τη νόσο».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη, να μην περιοριστούν οι ελληνικές εξαγωγές και να καταφέρουμε η προστιθέμενη αξία η οποία δίνεται από τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως μέσω της τεράστιας εξαγωγικής δυνατότητας της φέτας, να παραμείνει ως ένας βασικός οικονομικός παράγοντας που ενισχύει και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και τις τοπικές οικονομίες στις οποίες βρίσκονται».

«Χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα»

«Συζητήσαμε με τους Περιφερειάρχες που έχουν τα περισσότερα κρούσματα αυτή την περίοδο και το μήνυμα που δώσαμε ήταν ένα και μοναδικό: αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Αν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα» δήλωσε με τη σειρά του ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς – Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Αυτή τη στιγμή το νόσημα, λόγω του καιρού και λόγω των μέτρων, έχει μια μεγάλη κάμψη και τους επόμενους 2,5 μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα» πρόσθεσε.

Κρίσιμης σημασίας η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συζήτηση με τους Περιφερειάρχες και τους υπουργούς για να υπάρχει ένας συντονισμός εν όψει της περιόδου που έρχεται. Στάθηκε παράλληλα στο ζήτημα της αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου: «Αυτό που απασχολεί, αυτή τη στιγμή, πολύ και την κυβέρνηση και εμάς είναι πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να φέρει ζώα που του έχουν θανατωθεί, γιατί υπάρχει ευλογιά, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανασύσταση. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα αυτή η κουβέντα, διότι μας απασχολεί όλους, κι εμάς και την κυβέρνηση, η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, να μην φύγουν από το επάγγελμα. Αυτή είναι όλη η συζήτηση, πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την κτηνοτροφία».