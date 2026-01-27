Με-«σφραγίδα»-της-ΤΕΡΝΑ-η-νέα-μονάδα-στο-Νοσοκομείο-Πατρών

Από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στην Παθολογική Κλινική/Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δωρεά της Μ. Λάτση. Το έργο, οι ανάγκες, τα οφέλη.

Την «σφραγίδα» της ΤΕΡΝΑ, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα φέρει η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στην Παθολογική Κλινική/Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, που αποτελεί δωρεά της κυρίας Άννας – Μαρίας – Λουΐζας Λάτση (Μαριάννα Λάτση), με τη σχετική σύμβαση να έχει κυρωθεί το 2025 από τη Βουλή.

H σύμβαση στοχεύει στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ογκολογικής φροντίδας στη νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου το Ογκολογικό Τμήμα του ΠΓΝΠ ήδη λειτουργεί υπό μεγάλη πίεση λόγω της συνεχούς αύξησης των περιστατικών. Η δωρεά καλύπτει πλήρως τη μελέτη, ανέγερση και ανακατασκευή νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 2.475 τ.μ., καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το έργο θα παραμείνει στην κυριότητα του νοσοκομείου και χρηματοδοτείται με έως 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Όπως προβλέπονταν, η υλοποίηση θα γίνει από τη δωρήτρια ή εξουσιοδοτημένα από εκείνη πρόσωπα, ενώ η πρόοδος θα γνωστοποιείται ανά τετράμηνο στο ΠΓΝΠ. Η αποπεράτωση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξη των εργασιών.

Τα οφέλη και οι ανάγκες

Σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε «περάσει» από τη Βουλή, το Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Π. διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της πλειονότητας των ογκολογικών ασθενών της Νοτιοδυτικής Ελλάδας (Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Αιτωλοακαρνανία). Η προβολή των μελλοντικών αναγκών αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη αναβάθμισης: σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το 2035 ο αριθμός των ημερήσιων εγχύσεων φαρμάκων στην περιοχή αναμένεται να φτάσει τις 40.000 ετησίως (περίπου 3.000-3.300 θεραπείες μηνιαίως).

Για την αποτελεσματική κάλυψη αυτού του όγκου απαιτείται πρόβλεψη για τουλάχιστον 50 πολυθρόνες/κλίνες ημερήσιας θεραπείας, με μέση κάλυψη 3-4 ασθενών ανά μονάδα, σε πενθήμερη βάση. Παράλληλα, οι εξωτερικοί ασθενείς που θα προσέρχονται για παρακολούθηση, εκτίμηση ή συνταγογράφηση προβλέπεται να φθάσουν έως και τους 4.000 ετησίως μέχρι το 2035, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων, ευέλικτων και λειτουργικά επαρκών υποδομών.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της Δωρεάς αποτελεί η πλήρης χρηματοδότηση για τη μελέτη, την κατασκευή, την αγορά και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο.

Η Δωρήτρια αναλαμβάνει την ανάθεση των εργασιών και την κάλυψη των αναγκαίων για την εκτέλεση της δωρεάς δαπανών και ειδικότερα: (α) της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών και της σύνταξης προϋπολογισμού, (β) της κατασκευής του κτιρίου και των διαμορφώσεων του εγγύς αυτού περιβάλλοντος χώρου, (γ) της διαμόρφωσης ενός διαδρόμου σύνδεσης του κτιρίου με το υφιστάμενο συγκρότημα, (δ) της προμήθειας του ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και του βασικού IT εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα, ως έργο, ορίζεται:

(1) η ανέγερση ενός νέου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 2.475,00 τ.μ., το οποίο θα χωροθετηθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου κυριότητας του Π.Γ.Ν.Π. και θα εκτείνεται σε τέσσερα (4) επίπεδα ως ακολούθως:

α) Υπόγειο, συνολικής έκτασης 704,00 τ.μ. με ισόγεια προσπέλαση, το οποίο θα περιλαμβάνει: Ρομποτικό Φαρμακείο, Υποστηρικτικούς Χώρους (Η/Μ, κυκλοφορίας, κοινόχρηστοι) iii. Αρχείο, Αποθήκες.

β) Ισόγειο, συνολικής έκτασης 704,00 τ.μ. με ισόγεια προσπέλαση, το οποίο θα περιλαμβάνει: Κεντρική Είσοδο Μονάδας, Αναμονή Ασθενών (και συγγενών) Ημερήσιων Θεραπειών, Εξεταστήρια Ασθενών Ημερήσιων Θεραπειών, Αναμονή πρωτοεισερχόμενων ασθενών (και συγγενών), Εξεταστήρια πρωτοεισερχόμενων ασθενών, Γραφεία Διευθυντού και Ιατρών Τμήματος, Υποστηρικτικοί Χώροι (κυκλοφορίας, κοινοχρήστων, W.C. ασθενών, προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού, ανάπαυση προσωπικού κ.λπ.).

γ) Α’ Όροφος, συνολικής έκτασης 905,00 τ.μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει: ί. Χώρο Χημειοθεραπειών με τριάντα (30) καρέκλες, ii. τρεις (3) εξάκλινους θαλάμους με συνολικά δεκαοκτώ (18) κρεβάτια, iii. δύο (2) μονόκλινους θαλάμους με συνολικά δύο (2) κρεβάτιών, iv. Ικανό αριθμό Γ ραφείων Ιατρών και Προϊσταμένου/ης, ν. Υποστηρικτικούς Χώρους (γενικής κυκλοφορίας, κοινόχρηστους χώρους, W.C. ασθενών και προσωπικού, αποδυτήρια ασθενών, ανάπαυση προσωπικού κ.λπ.).

δ) Β’ Όροφος, συνολικής έκτασης 162,00 τ.μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει: ί. Χώρο Συσκέψεων (Ιατρών – Νοσηλευτών), ii. Χώρο Σεμιναρίων – Πολλαπλών Χρήσεων, iii. Υποστηρικτικούς Χώρους (γενική κυκλοφορία, κοινόχρηστοι χώροι, W.C. προσωπικού).

(2) η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με χώρους πρασίνου, καθιστικά, στεγασμένους χώρους κ.λπ., συνολικής επιφάνειας 1.500,00 τ.μ. περίπου,

(3) η δημιουργία σύνδεσης του νέου κτιρίου Μ.Η.Ν., στη δυτική του πλευρά, με το κύριο συγκρότημα του Νοσοκομείου, μέσω ενός ανοικτού στεγασμένου διαδρόμου εμβαδού περίπου 270,00 τ.μ.,

(4) η ειδική διαμόρφωση και η διάθεση από το Νοσοκομείο σαράντα (40) θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες των ασθενών / συνοδών,

(5) η εγκατάσταση δυο (2) ανελκυστήρων ειδικών προδιαγραφών για εξυπηρέτηση και φορείων,

(6) η εγκατάσταση ενός αναβατορίου που θα διασυνδέει το κεντρικό φαρμακείο στο υπόγειο με το χώρο δίπλα στο γραφείο του/της Προϊσταμένου/ης των χώρων νοσηλείας του Ορόφου,

(7) οι απαραίτητες Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, των οποίων ο σχεδιασμός προβλέπει να χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, εκτός εκείνων που η λειτουργία τους είναι ανεξάρτητη (όπως κλιματισμός/αερισμός. σύστημα κλήσης αδελφής, οπτικοακουστικά αίθουσας σεμιναρίων, προστασία έναντι κλοπής. UPS κ.λπ.). Η διασύνδεση της νέας Μ.Η.Ν. με τα υφιστάμενα κέντρα θα επιτευχθεί κατά προτίμηση με υπέργεια δίκτυα και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν υπόγειες προστατευμένες διαδρομές.