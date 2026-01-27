Με-τις-προθέσεις-Τραμπ-για-το-Ιράν-να-παραμένουν-άγνωστες,-οι-ΗΠΑ-ανακοίνωσαν-πολυήμερη-αεροπορική-άσκηση-στη-Μέση-Ανατολή

Με τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τα σενάρια περί ενδεχόμενης επίθεσης στο Ιράν να μην έχουν αποσαφηνιστεί, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η Ένατη Πολεμική Αεροπορία, γνωστή και ως Air Forces Central (AFCENT), ξεκινά μια σειρά ασκήσεων ετοιμότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η άσκηση, η οποία θα διαρκέσει πολλές ημέρες, έχει στόχο, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, να επιδείξει τη δυνατότητα ανάπτυξης, διάχυσης και υποστήριξης των πολεμικών αεροσκαφών της ΗΠΑ στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM (Μέση Ανατολή, Κεντρική και Νότια Ασία).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η άσκηση θα λειτουργήσει ως μέσο για την επικύρωση των διαδικασιών ταχείας μετακίνησης προσωπικού και αεροσκαφών, των επιχειρήσεων σε διάσπαρτες τοποθεσίες εκτάκτου ανάγκης, της υποστήριξης υλικών με ελάχιστο αποτύπωμα και της ενσωμάτωσης πολυεθνικής διοίκησης και ελέγχου σε μεγάλη περιοχή επιχειρήσεων.

Η AFCENT εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες σε διάφορες τοποθεσίες έκτακτης ανάγκης και θα επικυρώσουν τις διαδικασίες ταχείας εγκατάστασης, εκτόξευσης και ανάκτησης, με μικρά και αποτελεσματικά πακέτα υποστήριξης. Προσθέτει ότι όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με την έγκριση των εθνικών αρχών και σε στενή συνεργασία με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της αεροπορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό για την εθνική κυριαρχία.

Έφτασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, η Τεχεράνη «θέλει διάλογο» είπε ο Τραμπ

Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή. Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη συγκεκριμένη περιοχή και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ υπέρ όσων διαδηλώνουν εναντίον του καθεστώτος των μουλάδων, έχει ερμηνευτεί ως προετοιμασία για επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χθες, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για διάλογο». «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Το ξέρω. Το έχουν ζητήσει πολλές φορές, Θέλουν να μιλήσουν» είπε ο Τραμπ στο Axios, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τις επιλογές που «εξετάζει» ούτε να πει ποια θα προτιμούσε.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων ή στοχευμένα πλήγματα κατά αξιωματούχων του καθεστώτος με σκοπό την πτώση του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαβεβαίωσαν επανειλημμένως τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς «αποδυναμώνεται», ότι είναι στην χειρότερη κατάσταση από την πτώση του Σάχη το 1979. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε στους NYT ότι μίλησε επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες με τον Τραμπ: «Στόχος είναι το τέλος του καθεστώτος».

Από την ιρανική πλευρά, όπου η διπλωματία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός με τις ΗΠΑ, ο τόνος ήταν μετριασμένος τις τελευταίες ημέρες.

Όμως σήμερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε, σύμφωνα με την συντηρητική εφημερίδα Hamshahri, ότι «αν το αεροπλανοφόρο διαπράξει σφάλμα και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος».

Η εφημερίδα Javan, επίσης συντηρητική, έγραψε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για «ισχυρή απάντηση» και ότι θα μπορούσε να καταλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, νευραλγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου για την μεταφορά του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Συνεχίζονται οι συλλήψεις στο Ιράν – Απροσδιόριστος ο αριθμός των νεκρών

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό του Ιράν συνεχίζονται οι συλλήψεις σε ολόκληρη την επικράτεια, παρά την διακοπή των διαδηλώσεων που αμφισβήτησαν την εξουσία του θεοκρατικού καθεστώτος στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 41.880 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν.

Τόσο η HRANA, όσο και άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζουν το έργο της εξακρίβωσης των γεγονότων της αιματηρής καταστολής που εμποδίζεται από τον αποκλεισμό του Ιντερνετ σε ολόκληρη την χώρα.

Η HRANA ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εξακριβώσει τον θάνατο 6.126 ανθρώπων, εκ των οποίων 5.777 είναι διαδηλωτές, αλλά συνεχίζει να ερευνά για 17.000 ακόμη πιθανούς θανάτους. Και κατηγορεί τις ιρανικές αρχές ότι αναζητούν τραυματίες στα ιρανικά νοσοκομεία για να τους συλλάβουν, παρά τις διαψεύσεις του ιρανικού υπουργείου Υγείας.

Το κανάλι της ιρανικής αντιπολίτευσης Iran International με έδρα στο εξωτερικό, έκανε, στο μεταξύ, λόγο για 36.500 νεκρούς επικαλούμενο απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Η μκο Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, εμφανίζει απολογισμό 3.428 επιβεβαιωμένων νεκρών διαδηλωτών, αλλά εκφράζει φόβους για περισσότερους των 25.000.