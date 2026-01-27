Νέα-ιστορικά-υψηλά-στη-Νότια-Κορέα-παρά-τις-απειλές-Τραμπ-για-αυξημένους-δασμούς

Οι αγορές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Τρίτη (27/1), παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστρεψε εκ νέου τα πυρά του κατά της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social ότι το κοινοβούλιο της χώρας δεν έχει εγκρίνει την εμπορική συμφωνία της Σεούλ με την Ουάσινγκτον και ότι οι δασμοί στη Νότια Κορέα θα αυξηθούν στο 25%, από 15%.

Ο δείκτης Kospi ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και κατέγραψε άνοδο 2,73%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ασιατικών αγορών και φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 5.084,85 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε επίσης σε θετικό έδαφος, ενισχυόμενος κατά 1,71% και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στις 1.082,59 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες-βαρόμετρα Hyundai και Kia κατέγραψαν πτώση έως και 4% και 5% αντίστοιχα στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Ωστόσο, περιόρισαν τις απώλειες, με τη Hyundai να διαπραγματεύεται τελικά με πτώση 0,81%, ενώ η Kia παρέμεινε χαμηλότερα κατά 1,1%.

Στην υπόλοιπη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,92% και έκλεισε στις 8.941,6 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών μηνών, μετά την επιστροφή του από αργία τη Δευτέρα.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 0,77% στις 53.294.00 μονάδες, με ώθηση από τις μετοχές του βιομηχανικού και τεχνολογικού κλάδου, ενώ ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 3.563,59 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε άνοδο 1,27% στις 27,106.50 μονάδες, με τις μετοχές βασικών πρώτων υλών να οδηγούν τα κέρδη, ενώ ο δείκτης CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα παρέμεινε αμετάβλητος.

Η μετοχή της Anta Sports στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 29,06% της Puma, έναντι 1,8 δισ. δολαρίων. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 1,38%.