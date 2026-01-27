Νέοι-ΚΑΔ:-Οι-επιφυλάξεις-των-λογιστών

Τον Μάρτιο 1,9 εκατ. ΑΦΜ θα αποκτήσουν νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) μετά και την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης.

Μία διαδικασία η οποία, όπως τονίζει ο Λογιστικός Σύλλογος της Αθήνας (ΛΣΑ), συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης. Δεδομένου μάλιστα ότι η επικαιροποίηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, ο ΛΣΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Όπως έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, η διαδικασία της μετάβασης στις νέες ταξινομήσεις διαρθρώνεται ως εξής:

· Αυτόματη Μετάβαση (1/3/2026): Η αντιστοίχιση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους νέους κωδικούς θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

· Επισκόπηση & Τροποποιήσεις (έως 01/06/2026): Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε επισκόπηση των νέων ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Κατά την χρονική περίοδο διενέργειας της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης (πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2026) δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Ανησυχία για ασυνέχειες

Οι λογιστές εκφράζουν επιφυλάξεις καθώς όπως τονίζουν, από λογιστικής και φοροτεχνικής άποψης, η επικαιροποίηση ΚΑΔ ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των ήδη καταχωρημένων οικονομικών δεδομένων της χρήσης που κλείνει. Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων. Επιπλέον σημειώνουν ότι η επικαιροποίηση εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων. “Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες (myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι)”.

Παράλληλα σημειώνουν ότι η χρονική συγκυρία αυξάνει το φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων, ειδικά όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης και ειδικότερα:

· NACE Αναθ. 2.1: Η νέα έκδοση της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, αντικαθιστώντας την NACE Αναθ. 2.

· CPA Αναθ. 2.2: Η αναθεώρηση της Ταξινόμησης Προϊόντων ανά Δραστηριότητα (CPA), σύμφωνα με τον νέο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Οι δημοσιευμένοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, η Α.1003/2026 απόφαση της νέας ονοματολογίας ΚΑΔ, η Α.1004/2026 απόφαση για την διαδικασία αντιστοίχισης παλαιών με νέων ΚΑΔ και λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.