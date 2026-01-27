Νέο-σόου-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου-στην-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Συμπλεγματικά-υποκείμενα-οι-βουλευτές-της-ΝΔ

Νέο σόου έντασης που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κατά την διάρκεια της εξέτασης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη (2014-15) και επιδόθηκε στην τακτική πρόκλησης θερμών επεισοδίων.

Μεταξύ άλλων απευθυνόμενη στον κ. Νίκο Βλαχάκο υπαινίχθηκε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στα Ίμια όπου έχασε την ζωή ο αδελφός του Παναγιώτης Βλαχάκος ενώ αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα».

Κωνσταντοπούλου: Πού ήσασταν όταν γινόταν η ψηφοφορία για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Νικολακόπουλος : Τελευταία ερώτηση.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη, κατά τύχη ήσασταν απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για την προανακριτική επιτροπή.

Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή.

Κωνσταντοπούλου: Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».

Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή

Κωνσταντοπούλου: Είχατε εντολή να μην έρθετε όπως και οι άλλοι;

Καρασμάνης: Όχι. Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω από τα αριστερά μου κάτι τύπους σαν τον κ. Ακτύπη που λέει 33%, τόση αλαζονεία, Κάτι λέει και ο κ. Βλαχάκος. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπουλου: Σκηνοθετήθηκε, κύριε, μια άκυρη ψηφοφορία… Συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία. Ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί. Αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη.

Νικολακόπουλος: Σας παρακαλώ προσπαθώ να βάλω τάξη. Αφήστε τα σεξιστικά.

Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα; Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο.

Νικολακόπουλος: Δεν με όρισαν βουλευτή. Είμαι εδώ γιατί με ψήφισαν οι πολίτες

Κωνσταντοπούλου: Ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα….

Νικολακόπουλος: Γιατί βάζετε λέξεις, κυρία πρόεδρε, που δεν έχω πει;