Νέο-σόου-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου-στην-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Συμπλεγματικά-υποκείμενα-οι-βουλευτές-της-ΝΔ

Νέο σόου έντασης που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κατά την διάρκεια της εξέτασης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη (2014-15) και επιδόθηκε στην τακτική πρόκλησης θερμών επεισοδίων.
Μεταξύ άλλων απευθυνόμενη στον κ. Νίκο Βλαχάκο υπαινίχθηκε ότι δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στα Ίμια όπου έχασε την ζωή ο αδελφός του Παναγιώτης Βλαχάκος ενώ αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα».
Κωνσταντοπούλου: Πού ήσασταν όταν γινόταν η ψηφοφορία για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Νικολακόπουλος : Τελευταία ερώτηση.
Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που κάνετε; Σταματήστε έχετε γελοιοποιηθεί εντελώς. Κύριε Καρασμάνη, κατά τύχη ήσασταν απών και δεν ψηφίσατε τέλη Ιουλίου για την προανακριτική επιτροπή.
Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή.
Κωνσταντοπούλου: Έναν- έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.
Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση «εγκληματική οργάνωση», σας απάντησε «δε θυμάται».
Καρασμάνης: Δεν ήμουν στην Βουλή
Κωνσταντοπούλου: Είχατε εντολή να μην έρθετε όπως και οι άλλοι;
Καρασμάνης: Όχι. Γιατί μου επιτίθεστε;
Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω από τα αριστερά μου κάτι τύπους σαν τον κ. Ακτύπη που λέει 33%, τόση αλαζονεία, Κάτι λέει και ο κ. Βλαχάκος. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.
Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;
Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν ήσασταν εδώ στην συζήτηση για την προανακριτική;
Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.
Κωνσταντοπουλου: Σκηνοθετήθηκε, κύριε, μια άκυρη ψηφοφορία… Συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία. Ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά….γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο;
Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ
Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί. Αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη.
Νικολακόπουλος: Σας παρακαλώ προσπαθώ να βάλω τάξη. Αφήστε τα σεξιστικά.
Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα; Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλο.
Νικολακόπουλος: Δεν με όρισαν βουλευτή. Είμαι εδώ γιατί με ψήφισαν οι πολίτες
Κωνσταντοπούλου: Ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα….
Νικολακόπουλος: Γιατί βάζετε λέξεις, κυρία πρόεδρε, που δεν έχω πει;