Οι-σκέψεις-Τραμπ-για-το-Ιράν:-Χτυπήματα-ακριβείας-σε-«υψηλόβαθμους-Ιρανούς-αξιωματούχους»-ακόμα-και-μέσα-στην-εβδομάδα

Τα δεδομένα για επιθέσεις ακριβείας κατά «υψηλόβαθμων» Ιρανών αξιωματούχων και στρατιωτικούν που θεωρεί υπεύθυνους για τις δολοφονίες διαδηλωτών, ζυγίζει η Ουάσινγκτον, ενώ η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις επιπτώσεις από ιρανική αντίποινα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων κατά Ιρανών αξιωματούχων και στρατιωτικών διοικητών που φέρονται να είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο διαδηλωτών στην Ισλαμική Δημοκρατία τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο καταστολής των εκτεταμένων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι επιθέσεις, αν πραγματοποιηθούν, ενδέχεται «να συμβούν ακόμα και αυτή την εβδομάδα», τονίζουν οι πηγές, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται «χαοτική», με έντονες διαφωνίες για τις συνέπειες των ιρανικών αντιποίνων. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν για σχεδόν έναν μήνα, επικαλούμενη την σφοδρή καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες πολίτες.

Αν και ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αρχικά κάλεσε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να «καταλάβουν» κρατικά ιδρύματα, στη συνέχεια υποχώρησε, ανακοινώνοντας ότι «οι σφαγές έχουν σταματήσει». Η απόφαση για αποκλιμάκωση ήρθε ύστερα από πιέσεις από κράτη του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν, τα οποία εξέφρασαν ανησυχίες για γενικευμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η «αλλαγή καθεστώτος» στο μυαλό του Τραμπ στο «μοντέλο» της Βενεζουέλας

Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ και αναλυτές υποστήριξαν ότι η υποχώρηση του Τραμπ φαίνεται να είναι προσωρινή και ότι ο ίδιος δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα της «αλλαγής καθεστώτος» στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει ακολουθήσει παρόμοια τακτική στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου τελικά διέταξε επίθεση στη χώρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απαγωγή και σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Από στρατιωτική άποψη, οι ΗΠΑ βρίσκονται τώρα σε ισχυρότερη θέση για να προχωρήσουν σε επίθεση κατά του Ιράν από ό,τι ήταν τον Ιανουάριο. Ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία είχαν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον Ιούνιο. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει επιπλέον αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Η στρατιωτική συγκέντρωση φαίνεται να φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, αφού απέπλευσε από τη Νότια Θάλασσα της Κίνας. Το αεροπλανοφόρο μεταφέρει πολεμικά αεροσκάφη F-35 και F/A-18, ενώ συνοδεύεται από καταδρομικά πλοία με πυραύλους καθοδηγούμενους.

Επιπλέον, η παρουσία πολεμικών αεροσκαφών F-15 στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία δίνει στις ΗΠΑ περισσότερες επιλογές, καθώς τα κράτη του Κόλπου έχουν επιβάλει απαγόρευση για χρήση του εναέριου χώρου τους ή των εγκαταστάσεών τους για επιθέσεις κατά του Ιράν. Η απαγόρευση αυτή είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye.

Προειδοποιήσεις από το ιρανικό καθεστώς

Η Ιρανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι αν οι βάσεις των ΗΠΑ στις αραβικές χώρες χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν, οι εταίροι των ΗΠΑ στον Κόλπο θα αντιμετωπίσουν αντίποινα. Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ και Τουρκία έχουν αντιταχθεί σε μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ενώ δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ υποδεικνύουν ότι τα ΗΑΕ και η Ιορδανία υποστηρίζουν μια επίθεση.

Η διακυβέρνηση των Εμιράτων, με την οικογένεια αλ-Ναχιάν στην εξουσία, φαίνεται να έχει υψηλότερο όριο κινδύνου για στρατιωτική παρέμβαση από τους γείτονες στον Κόλπο, αν και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την υποστήριξή τους για στρατιωτική δράση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ δήλωσε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων της για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, ενώ και η Σαουδική Αραβία έχει μιλήσει για κλείσιμο εναέριου χώρου.