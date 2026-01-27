Ο 33χρονος Τσέχος που έβαλε στην άκρη φέτος 22 δισ. δολάρια – Απέκτησε περισσότερο πλούτο από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Έλον Μασκ

Είναι 33 ετών, ασχολείται με τον αμυντικό τομέα και από τις αρχές Ιανουαρίου είναι πλουσιότερος κατά 22 δισ. δολάρια. Μάλιστα, τις πρώτες εβδομάδες του 2026 έχει συγκεντρώσει περισσότερο πλούτο από οποιονδήποτε άλλο, με εξαίρεση τον Έλον Μασκ.

Ο λόγος για τον Τσέχο Μιχάλ Στρναντ, ο οποίος, από τις αρχές Ιανουαρίου, έχει γίνει πλουσιότερος κατά 22 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη - Billionaires Index. Μόνο ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, ο οποίος έχει αυξήσει την περιουσία του κατά 70 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση μέχρι σήμερα, έχει συσσωρεύσει περισσότερο πλούτο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο πλούτος του Στρναντ έχει αυξηθεί κατά 150%, στα 37 δισ. δολάρια, σε λιγότερο από ένα μήνα, γεγονός που τον κατατάσσει στην 64η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Πλέον είναι πλουσιότερος από τον συνιδρυτή του Facebook, Εντουάρντο Σαβέριν, τον επικεφαλής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, και τον μεγιστάνα Λάκσμι Μίταλ.

Η αύξηση του πλούτου οφείλεται στην εισαγωγή της εταιρείας του, Czechoslovak Group (CSG), στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ την Παρασκευή.

Η πρώτη δημόσια εγγραφή αποτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 30 δισ. δολάρια, με τον Στρναντ να πουλάει μετοχές του αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων, μειώνοντας το ποσοστό του από σχεδόν 100% σε 85%.

Ως στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της άμυνας, ο 33χρονος Στρναντ ξεχωρίζει ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που απέκτησαν περισσότερο πλούτο φέτος, πολλοί από τους οποίους είναι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία και η περιουσία τους προέρχεται από δραστηριότητες στον τεχνολογικό κλάδο. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο 81χρονος ιδρυτής της Interactive Brokers, Τόμας Πέτερφι, και οι 52χρονοι συνιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτζ Page και Σεργκέι Μπριν.

Η ιστορία της CSG

Σύμφωνα με την σελίδα της CSG, η εταιρεία ξεκίνησε ως Excalibur Army, η οπολια ιδρύθηκε από τον πατέρα του Στρναντ το 1995 για την κατασκευή χερσαίου εξοπλισμού για τον στρατό, την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Μιχάλ Στρναντ εντάχθηκε στην επιχείρηση το 2011, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος το 2013 και ανέλαβε την ιδιοκτησία το 2018. Όσο βρίσκεται στην εταιρεία, έχει διευρύνει την εστίαση και το αποτύπωμά της: πλέον απασχολεί πάνω από 14.000 άτομα σε οκτώ χώρες και δραστηριοποιείται στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, των σιδηροδρόμων και της άμυνας.

Η CSG έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων των Tatra Trucks, του κατασκευαστή κυνηγετικών όπλων Perazzi και του The Kinetic Group, ο οποίος κατέχει τις μάρκες πυρομαχικών Federal και Remington.

Η εταιρεία κατέχει επίσης ακαδημία εκπαίδευσης για πιλότους ελικοπτέρων και προσωπικό εδάφους στη Σλοβακία, διαχειρίζεται ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στην Ισπανία και κατέχει άδεια από τον ευρωπαϊκό βραχίονα της General Dynamics για την κατασκευή τεθωρακισμένων οχημάτων Pandur.