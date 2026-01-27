Πένθος-και-διαμαρτυρίες-στη-Μινεάπολη-μετά-τη-δολοφονία-του-Άλεξ-Πρέτι-από-ομοσπονδιακούς-πράκτορες

Η δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στην πόλη, με κατοίκους και φίλους του θύματος να καταγγέλλουν τη χρήση βίας και την ατιμωρησία της κυβέρνησης Τραμπ.

Το σημείο της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι, που έγινε το Σάββατο στη Μινεάπολη, έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο μνημείο, με τους κατοίκους να αφήνουν λουλούδια, φωτογραφίες, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα για να τιμήσουν τον 37χρονο νοσοκόμο. Ο Πρέτι, που εργαζόταν ως νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας, προσπαθούσε να βοηθήσει μία γυναίκα που είχε πέσει θύμα βίας από αστυνομικό, όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον πυροβόλησαν πάνω από δέκα φορές.

Η σκηνή της τραγωδίας, καλυμμένη από το χιόνι, αποτελεί σήμερα τόπο συγκέντρωσης για την κοινότητα που ζητά δικαιοσύνη.

Η διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Αντιδράσεις δεν προκάλεσε μόνο η δολοφονία του Πρέτι, αλλά και οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ που προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στο θύμα, κατηγορώντας τον για «τρομοκρατία».

Αυτές οι δηλώσεις ενίσχυσαν την οργή των πολιτών, οι οποίοι καταγγέλλουν τη διαφθορά και την ατιμωρησία που επικρατεί στην κυβέρνηση.

Ο Στίβεν ΜακΛάφλιν, συνταξιούχος από τη Μινεσότα, δήλωσε ότι «είναι τρομακτικό και ποταπό το ότι μπορείς να εκτελέσεις οποιονδήποτε εν ψυχρώ στον δρόμο και κατόπιν να τον δυσφημίζεις».

Η θέση των πολιτών και η ένταση στην κοινωνία

Οι διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη συνεχίζονται, με πολίτες να εκφράζουν τη θλίψη τους και την απογοήτευση τους για τις πράξεις της κυβέρνησης και την απώλεια ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η 58χρονη Τρίσα Ντόλι, νοσοκόμα, δήλωσε ότι ο θάνατος του Πρέτι την αφορά άμεσα, τονίζοντας ότι η Αμερική δεν μπορεί να ζήσει με τέτοιες συνθήκες.

Η Τζέσικα, κάτοικος της Μινεάπολης, σημείωσε ότι αυτό που συμβαίνει αποτελεί επίθεση κατά του Συντάγματος και των δικαιωμάτων των Αμερικανών πολιτών.

Η φωνή της νεολαίας και η πίεση για αλλαγή

Η νεολαία της Μινεάπολης, κυρίως, έχει εκφράσει τη θέση της για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος, καταγγέλλοντας την αστυνομική βία και τις αδικίες που συνεχίζουν να υφίστανται οι πολίτες.

Οι αντιδράσεις τους, όπως και οι προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες, ενισχύουν την πίεση για δικαιοσύνη και υπευθυνότητα.