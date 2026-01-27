Πέταξε bitcoin 742 εκατ. δολαρίων σε χωματερή – Μετά από 12 χρόνια σταματάει τις προσπάθειες να τα βρει

Φανταστείτε να χάσετε έναν σκληρό δίσκο και να συνειδητοποιήσετε μετά από χρόνια ότι περιέχει μια περιουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Τζέιμς Χάουελς έναν εργαζόμενο πληροφορικής από την Ουαλία, ο οποίος πέταξε κατά λάθος έναν σκληρό δίσκο που περιείχε 8.000 Bitcoins το 2013 των οποίων η αξία σε σημερινές τιμές, ανέρχεται σε 742 εκατομμύρια δολάρια.

‘Ολα ξεκίνησαν όταν πέταξε κατά λάθος τον δίσκο κατά τη διάρκεια μιας εκκαθάρισης ο οποίος κατέληξε σε μια χωματερή στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Καθώς η αξία του bitcoin ανέβαινε στα ύψη, το ίδιο συνέβαινε και με την απελπισία του να τον ανακτήσει.

Ο Χάουελς έκανε διάφορα σχέδια ανάκτησή του, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεών του για την ανασκαφή της χωματερής με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας ακόμη και ανταμοιβές εκατομμυρίων στο τοπικό συμβούλιο.

Παρά τις προσπάθειές του, το συμβούλιο αρνήθηκε επανειλημμένα την άδεια, επικαλούμενο περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Ο Χάουελς εξέτασε τα πάντα, από χρήση ρομποτικών σκύλων μέχρι συστήματα διαλογής με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η τεράστια κλίμακα του έργου και τα νομικά εμπόδια αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα.

Το 2024, βρετανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι το σχέδιο δεν είχε «ρεαλιστική προοπτική επιτυχίας», και αναγνώρισε ότι ο σκληρός δίσκος μάλλον έχει καταστραφεί από την έκθεση σε πίεση, υγρασία και θερμοκρασία για πάνω από δέκα χρόνια.

Έτσι, μετά από 12 χρόνια πίεσης, σχεδιασμών και ονείρων, ο Χάουελς παραδέχτηκε τελικά την ήττα του. Ο σκληρός δίσκος, και ο ψηφιακός θησαυρός του, θα παραμείνει θαμμένος κάτω από τόνους απορριμμάτων. Για τον ίδιο, η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή και ανέδειξε ένα σπάνιο πράγματι ρίσκο του ψηφιακού πλούτου.

Ενώ το bitcoin συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τη μεταβλητότητα και τις δυνατότητές του, αυτή η ιστορία χρησιμεύει ως μια ανησυχητική υπενθύμιση: στον κόσμο της κρυπτογράφησης, ένα απλό λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβότερα από όσα οι περισσότεροι άνθρωποι θα κερδίσουν ποτέ στη ζωή τους.