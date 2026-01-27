Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο – Προτεραιότητα η ασφάλεια και η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στη Μήλο έως ότου αποφανθούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Αρχή Διαφάνειας προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Όπως τόνισε, προέχει η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, επισημαίνοντας ότι «αυτήν τη στιγμή αναστέλλονται οι εργασίες μέχρι να υπάρξει τελική κρίση από τη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος γενικότερα στο πολεοδομικό πλαίσιο, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ενιαίο, απλοποιημένο και ψηφιακό σύστημα, που θα διασφαλίζει ίσους κανόνες σε όλη τη χώρα και θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επενδυτές. «Δεν μπορεί η ίδια διάταξη να ερμηνεύεται διαφορετικά από ΥΔΟΜ σε ΥΔΟΜ. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ενιαία εφαρμογή, είτε μιλάμε για τη Μήλο είτε για τα Κύθηρα», σημείωσε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη έχει λάβει στρατηγική απόφαση για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως είπε, στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό ενσωματώθηκε ρύθμιση που θεωρεί, κατ’ αρχήν, ως ρωσικής προέλευσης κάθε φυσικό αέριο που εισέρχεται μέσω αγωγών από την Τουρκία, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, εξέλιξη που χαρακτήρισε επιτυχία της ελληνικής πλευράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, αναφερόμενος στις υποδομές της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και στους σταθμούς συμπίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας της χώρας.

Τέλος, μίλησε για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της ρευματοκλοπής, σημειώνοντας ότι η εγκατάσταση 1,3 εκατ. «έξυπνων» μετρητών συμβάλλει ουσιαστικά στον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών, με στόχο την προστασία των συνεπών καταναλωτών, χωρίς να προκαλούνται αδικίες.

