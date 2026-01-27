Πηγές-ΝΔ:-Η-κατάθεση-Καρασμάνη-ανέδειξε-τις-διαχρονικές-ευθύνες-στην-υπόθεση-του-ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τις διαχρονικές ευθύνες που οδήγησαν στις παράνομες επιδοτήσεις ανέδειξε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Καρασμάνης», όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, με την κατάθεσή του επιβεβαίωσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για χειρισμούς και παραλείψεις δεκαετιών με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του η πολιτική που ακολούθησε είχε τη σύμφωνη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής.

«Αν δεν λαμβάναμε τα μέτρα που λάβαμε η κτηνοτροφία θα αφανιζόταν. Υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν που είχε ημερομηνία λήξης 31/12/2024 για την καταγραφή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν ανά 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και δεν γινόταν καταγραφή από νησί σε νησί ή από νησί στην Ηπειρωτική χώρα. Με ΚΥΑ που υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2015 οι βοσκότοποι έπαιρναν ενίσχυση μόνο με βόσκηση των ζώων του κτηνοτρόφου. Η τεχνική λύση ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη» δήλωσε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι «αν τα διαχειριστικά σχέδια είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ δεν θα υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Ο μάρτυρας είπε πως επανειλημμένα τόνιζε από το βήμα της Βουλής πως με τη μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης «θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα χάσουμε επιδοτήσεις και θα μας επιβάλλουν πρόστιμα.»

