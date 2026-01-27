Πλατφόρμα-kalshi:-Η-αγορά-«ποντάρει»-περισσότερο-στον-Ρίντερ-για-την-διαδοχή-στην-προεδρία-της-fed

Ο επικεφαλής διαχειριστής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, είναι πλέον το σαφές φαβορί για να διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του, σύμφωνα με την αγορά προβλέψεων Kalshi.

Την Τρίτη, μια ημέρα πριν από το αποτέλεσμα της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee – FED), η οποία καθορίζει τα επιτόκια, όσοι είναι πρόθυμοι να στοιχηματίσουν στην κούρσα διαδοχής δίνουν 48% πιθανότητα στον Ρίντερ να γίνει πρόεδρος της Fed.

Εν τω μεταξύ, οι στοιχηματιστές δήλωσαν ότι ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει 31% πιθανότητες να γίνει πρόεδρος της Fed, ενώ ο νυν διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος χαίρει πολύ θετικής άποψης από πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά, έχει 8% πιθανότητες να πάρει τη θέση, όχι μακριά από τις πιθανότητες που έχει τώρα ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Fed και νυν οικονομικός σύμβουλος του προέδρου, Κέβιν Χάσετ.

Οι προοπτικές του Ρίντερ, όπως τις βλέπουν οι χρήστες του Kalshi, έχουν αυξηθεί από την αρχή του έτους. Ο Πάουελ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Fed από το 2018, θα δει την ηγετική του θητεία να λήγει τον Μάιο, αν και μπορεί να διατηρήσει τη θέση του διοικητή μέχρι το 2028.

Η άνοδος του Ρίντερ έρχεται καθώς ο διαχειριστής χρημάτων θεωρείται ευρέως ότι ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της κεντρικής τράπεζας του Τραμπ.

Ο Ρίντερ «θα ήταν ήπιος ως προς τα επιτόκια και πιθανότατα θα πίεζε για τρεις μειώσεις φέτος, με βάση την εκτίμησή του ότι τα μικροδεδομένα δείχνουν ισχυρή δυναμική παραγωγικότητας, μετακύλιση του πληθωρισμού από τους δασμούς που σταδιακά μετατοπίζονται στον καθρέφτη, και κοσμικές αλλά και κυκλικές πιέσεις στην εργασία και τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος», ανέφεραν αναλυτές της Evercore ISI, σε σημείωμα της Κυριακής.

Ο Μάικλ Στράιν, διευθυντής μελετών οικονομικής πολιτικής στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, δήλωσε ότι η άνοδος του Ρίντερ αντανακλά τη δυσαρέσκεια του Τραμπ με άλλους υποψηφίους για τη θέση.

Ο Στράιν πρόσθεσε ότι η πρώτη επιλογή του Τραμπ ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και είπε ότι θα μπορούσε να δει τον Τραμπ να πιέζει τον Μπέσεντ τους επόμενους μήνες. «Ο πρόεδρος φαίνεται να έχει βάλει στο μάτι τον υπουργό Μπέσεντ, αλλά ο Μπέσεντ φαίνεται αδιάφορος για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι, πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο Μπέσεντ».

Τεστ ανεξαρτησίας

Ο Τραμπ έχει κινηθεί επιθετικά στην Fed από τότε που επέστρεψε στην εξουσία και έχει επικρίνει το ίδρυμα, καθώς και τον Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed και στην πραγματικότητα έχει επιδεινωθεί λόγω της εκτεταμένης επιβολής φόρων από τον πρόεδρο στα αγαθά που εισέρχονται στη χώρα.

Η Fed μείωσε τον στόχο επιτοκίου της κατά τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας πέρυσι και ενώ αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, παραμένει πιθανό να υπάρξουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων φέτος, καθώς οι πιέσεις στον πληθωρισμό αναμένεται να μειωθούν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μία από τις απαιτήσεις του για έναν νέο πρόεδρο της Fed είναι η προθυμία να επιδιώξει μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενισχύσουν την ανάπτυξη για ένα διάστημα και να μειώσουν το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης, με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού.

Η πίεση που έχει ασκήσει ο πρόεδρος στην Fed, η οποία περιλαμβάνει επανειλημμένες απειλές για απόλυση του Πάουελ, καθώς και η κυβέρνησή του που ξεκίνησε ποινική έρευνα για μια προσπάθεια ανακαίνισης της κεντρικής τράπεζας, έχει εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του επόμενου ηγέτη της Fed.

Η Fed ανέλαβε από το Κογκρέσο να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλό και σταθερό επίπεδο και την αύξηση της απασχόλησης όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, και έχει συσταθεί για να επιδιώξει αυτές τις εντολές χωρίς πολιτικές πιέσεις. Οι αξιωματούχοι της Fed, πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά καθώς και οι εκλεγμένοι ηγέτες, συμφωνούν ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς δίνει στους κεντρικούς τραπεζίτες χώρο να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση δεδομένα και όχι πολιτικές σκοπιμότητες.

Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά πιστεύουν ότι η προσέγγιση του Τραμπ προς την Fed έχει καταστήσει τον ρόλο του προέδρου της Fed ένα δηλητηριασμένο δισκοπότηρο, καθώς πολλοί θα αμφιβάλλουν ότι ο επόμενος ηγέτης της Fed θα είναι σε θέση να λειτουργήσει με το επίπεδο ανεξαρτησίας που απαιτείται για την επιτυχή επίτευξη της αποστολής της κεντρικής τράπεζας.

Και δεδομένου του τρόπου με τον οποίο η Fed καθορίζει τη νομισματική πολιτική, ο διάδοχος του Πάουελ, ανάλογα με τις θέσεις που θα ακολουθήσει ο επόμενος πρόεδρος, μπορεί ακόμη και να βρεθεί μειοψηφίας στην FOMC.

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed «θα πρέπει να παρουσιάσει τα καλύτερα επιχειρήματά του στην υπόλοιπη επιτροπή σχετικά με το ποια νομισματική πολιτική είναι κατάλληλη για την επίτευξη της διπλής εντολής που όλοι μας έχουμε αναλάβει από το Κογκρέσο να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, στις 14 Ιανουαρίου. «Αυτό το άτομο παίρνει μία ψήφο και, ξέρετε, το καλύτερο επιχείρημα κερδίζει και έτσι αισθάνομαι πολύ… σίγουρος ότι η επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις».