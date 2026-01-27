Ρεκόρ-εσόδων-σε-δ’-τρίμηνο-και-όλο-το-2025-από-american-airlines

Ιστορικό υψηλό σε όλο το 2025 με 54,6 δισ. δολάρια και στο δ΄ τρίμηνο με 14 δισ. δολάρια κατέγραψε η American Airlines

Ιστορικό υψηλό σε όλο το 2025 με 54,6 δισ. δολάρια και στο δ΄ τρίμηνο με 14 δισ. δολάρια κατέγραψε η American Airlines που προέβλεψε την Τρίτη ότι η εστίασή της σε premium υπηρεσίες θα «αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα το 2026», καθώς αγωνίζεται να προλάβει τους πολύ πιο κερδοφόρους ανταγωνιστές του και να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή ζήτηση από πελάτες με υψηλές δαπάνες. Η μετοχή της προσυνεδριακά σημειώνει ράλι 4%.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Φορτ Γουόρθ προέβλεψε ότι θα επιτύχει βελτίωση σχεδόν 2 δολαρίων ανά μετοχή στα προσαρμοσμένα κέρδη κατά μέσο όρο σε σχέση με πέρυσι. Η American αναμένει επίσης να έχει 7% έως 10% περισσότερα έσοδα τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με το 2025. Η αμερικανική αεροπορική δήλωσε επίσης ότι το shutdown επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου κατά περίπου 325 εκατ. δολάρια.

Ειδικότερα στο Q4, ο αμερικανικός αερομεταφορέας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 16 σεντς ανά μετοχή έναντι 34 σεντς/μτχ που ανέμεναν οι αναλυτές με έσοδα 14 δισ. δολαρίων έναντι 14,03 δισ. δολαρίων κατά την πρόβλεψη της Wall Street, αυξημένα 2,5% από το δ’ τρίμηνο του 2024. Παράλληλα, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 99 εκατ. δολαρίων, ή 15 σεντς ανά μετοχή.

«Η American Airlines βρίσκεται σε θέση να προβλέψει σημαντική άνοδο το 2026 και μετά», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρομπέρ Άισομ σε ανακοίνωσή του. «Έχουμε χτίσει μια ισχυρή βάση και ανυπομονούμε να επωφεληθούμε από τις επενδύσεις που έχουμε κάνει στην εμπειρία πελατών, το δίκτυό μας, τον στόλο, τις συνεργασίες και το πρόγραμμα πιστότητας» πρόσθεσε ο CEO.

«Το τέταρτο τρίμηνο το shutdown μας χτύπησε, μας χτύπησε πιο σκληρά από άλλους. Τα καλά νέα είναι ότι μόλις τελείωσε, είδαμε τις κρατήσεις να επιστρέφουν» επεσήμανε μιλώντας στο CNBC το πρωί της Τρίτης. «Μου αρέσει το προς τα πού οδεύουμε. Η premium στροφή μας θα παραμείνει ισχυρή και το προϊόν μας, για άλλη μια φορά, έχει απήχηση» συμπλήρωσε.