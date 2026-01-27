Σε τροχιά αναβάθμισης από την MSCI το ΧΑ – Ξεκινά διαβούλευση με ορίζοντα τον Μάρτιο

Σε τροχιά αναβάθμισης από τον MSCI μπαίνει το Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς ο οίκος ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαβούλευση για πιθανή αναταξινόμηση της Ελλάδας από καθεστώς Αναδυόμενης Αγοράς σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς.

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης Κατάταξης Αγορών της MSCI για το 2025, η MSCI αναγνώρισε ότι η ελληνική αγορά έχει σημειώσει πρόοδο στην ευθυγράμμιση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που παρατηρούνται συνήθως στις Αναπτυγμένες Αγορές της Ευρώπης και ότι η Ελλάδα πληροί επίσης τα κριτήρια Οικονομικής Ανάπτυξης για καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς. Ωστόσο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εκείνη την περίοδο, η Ελλάδα δεν πληρούσε τον κανόνα διατηρησιμότητας (persistency rule) ως προς το Μέγεθος και τη Ρευστότητα, ο οποίος απαιτεί τουλάχιστον πέντε εταιρείες να πληρούν τα κριτήρια του Δείκτη Standard Αναπτυγμένων Αγορών σε καθεμία από τις τελευταίες οκτώ Αναθεωρήσεις Δεικτών, προκειμένου να εξεταστεί ανοδική αναταξινόμηση.

«Η MSCI αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές χώρες που κατατάσσονται ως Αναπτυγμένες Αγορές ως ενιαία οντότητα για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης των δεικτών. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τον υψηλό βαθμό ενοποίησης που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμονισμένης υποδομής αγορών, της ρυθμιστικής σύγκλισης και της διασυνοριακής προσβασιμότητας» σημειώνει η MSCI, διευκρινίζοντας πως σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε απόψεις από τους συμμετέχοντες στην αγορά ως προς το κατά πόσον ο κανόνας διαχρονικής επάρκειας στο σκέλος των Απαιτήσεων Μεγέθους και Ρευστότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά τη διαβούλευση για την ενδεχόμενη αναταξινόμησή της σε Αναπτυγμένη Αγορά.

Η πρόσφατη ανατροφοδότηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές υποστηρίζει την απόφαση να μην εφαρμοστεί ο κανόνας διατηρησιμότητας στην περίπτωση της Ελλάδας και να προχωρήσει η έναρξη διαβούλευσης για την πιθανή αναταξινόμησή της σε Αναπτυγμένη Αγορά. Οι συμμετέχοντες στην αγορά επισήμαναν ότι το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι συγκρίσιμο με άλλες μικρότερες Αναπτυγμένες Αγορές και ότι δεν τίθεται ζήτημα αναπαραγωγιμότητας των δεικτών.

«Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν ιδιαίτερα ενοποιημένο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο, γεγονός που καθιστά την διαφοροποιημένη μεταχείριση της Ελλάδας στην κατάταξη αγορών ασύμβατη», δήλωσε ο Raman Aylur Subramanian, Επικεφαλής Κατάταξης Αγορών και Ταξινομιών. «Η αύξηση της συναλλακτικής ρευστότητας και οι μεταρρυθμίσεις στην προσβασιμότητα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν ευθυγραμμίσει την Ελλάδα περισσότερο με τα πρότυπα των Αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών Αγορών, δικαιολογώντας τη διαβούλευση για την ενδεχόμενη αναταξινόμησή της».

Η MSCI καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της πρότασης αναταξινόμησης έως τις 16 Μαρτίου 2026 και θα ανακοινώσει την απόφασή της έως τις 31 Μαρτίου 2026.