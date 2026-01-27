Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ – Ινδίας: Τι αλλάζει με τη μείωση δασμών, ποιοι επωφελούνται

Η ΕΕ και η Ινδία ολοκλήρωσαν την ιστορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων.

Παρά το ότι η Ινδία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, οι εξαγωγές της ΕΕ είναι σχετικά χαμηλές, κάτι που οφείλεται μεταξύ άλλων, στους πολύ υψηλούς δασμούς.

Η συμφωνία μειώνει τους δασμούς και τον διοικητικό φόρτο, καθιστώντας τις συναλλαγές ευκολότερες, φθηνότερες και ταχύτερες. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία στηρίζουν ήδη 800.000 ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και η αύξηση των εξαγωγών μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία. Επιπλέον, η ενισχυμένη πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και άλλους βασικούς τομείς, θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μορφή ερωταπαντήσεων, δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα οφέλη της συμφωνίας.

Βασικά οφέλη για τους ευρωπαίους εξαγωγείς

Οι δασμοί για πάνω από το 90 % των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ θα καταργηθούν ή θα μειωθούν.

Εξοικονόμηση έως και 4 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους εξαγωγείς της ΕΕ, με το μεγαλύτερο άνοιγμα εμπορικών συναλλαγών που έχει δώσει η Ινδία σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο.

Προνομιακή πρόσβαση στην Ινδία για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ σε βασικούς τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών ώστε να καταστούν οι εξαγωγές ταχύτερες και ευκολότερες.

Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, όπως τα εμπορικά σήματα.

Ειδικό κεφάλαιο για τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η Ινδία θα χορηγήσει τις δασμολογικές μειώσεις της ΕΕ που κανένας από τους άλλους εμπορικούς εταίρους της δεν έχει λάβει, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ.

Για παράδειγμα, οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα μειωθούν σταδιακά από 110% σε 10% με ποσόστωση 250.000 οχημάτων ετησίως. Οι υψηλοί δασμοί έως και 44% για τα μηχανήματα, 22% για τα χημικά και 11% για τα φαρμακευτικά προϊόντα θα καταργηθούν ως επί το πλείστον.

Παραδείγματα βιομηχανικών τομέων της ΕΕ που θα ωφεληθούν:

Πώς ωφελεί η συμφωνία τους γεωργούς της ΕΕ;

Η συμφωνία καταργεί ή μειώνει συχνά απαγορευτικούς δασμούς (άνω του 36 % κατά μέσο όρο) στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά στους Ευρωπαίους γεωργούς. Ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς όπως το βόειο κρέας, η ζάχαρη ή το ρύζι δεν θα ελευθερωθούν καθόλου.

Παραδείγματα για τους αγροδιατροφικούς τομείς της ΕΕ που θα ωφεληθούν:

Η ΕΕ και η Ινδία διαπραγματεύονται επί του παρόντος χωριστή συμφωνία για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), η οποία θα βοηθήσει τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα της ΕΕ να πωλούν περισσότερο στην Ινδία, εξαλείφοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τη μορφή απομιμήσεων.

Πώς θα βοηθήσει η συμφωνία τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ;

Η συμφωνία θα παρέχει στις εταιρείες της ΕΕ προνομιακή πρόσβαση στην ινδική αγορά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες. Έχει τις πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από την Ινδία σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία, υπερβαίνοντας τα όσα έχουν δώσει σε άλλους εταίρους.

Πώς θα βοηθήσει η συμφωνία τις μικρές επιχειρήσεις;

Η συμφωνία έχει ένα ειδικό κεφάλαιο για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις. Θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη σύσταση επιχειρήσεων στην ΕΕ και την Ινδία. Τα σημεία επαφής για τις ΜΜΕ θα εργαστούν για τη διευκόλυνση των συναλλαγών για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι δασμολογικές μειώσεις, η άρση των κανονιστικών φραγμών, η διαφάνεια, οι σταθεροί και προβλέψιμοι κανόνες θα βοηθήσουν τις εταιρείες να εισάγουν-εξάγουν με φθηνότερο, απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Πώς θα προωθήσει η συμφωνία το βιώσιμο εμπόριο;

Ειδικές διατάξεις βιωσιμότητας:

ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος

προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στήριξη της χειραφέτησης των γυναικών

ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας

διασφάλιση αποτελεσματικού μηχανισμού εφαρμογής

Προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων και χειραφέτησης των γυναικών

Η συμφωνία απαιτεί την τήρηση των βασικών αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις σε θέματα όπως οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, η επιθεώρηση εργασίας και η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Περιέχει διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις του ΟΗΕ και της ΔΟΕ για την προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και της ισότητας των φύλων.

Πώς θα στηρίξει η συμφωνία την πράσινη μετάβαση;

Τόσο η ΕΕ όσο και η Ινδία δεσμεύονται να συνεργαστούν σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και να εργαστούν για την εφαρμογή συμφωνιών όπως η συμφωνία του Παρισιού, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πώς θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται στη συμφωνία;

Πολλές από τις δεσμεύσεις για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές μέσω ειδικού μηχανισμού διαβούλευσης. Ο μηχανισμός θα παράσχει μια οδό για την αντιμετώπιση των εργασιακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων ισότητας των φύλων σε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς θέμα, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση επιτόπου και όχι μόνο στα χαρτιά.

Πώς θα αποφύγει η συμφωνία την εισαγωγή προϊόντων μη ινδικής προέλευσης στην ΕΕ μέσω της Ινδίας μόνο και μόνο για να επωφεληθούν από τους δασμούς;

Η ΕΕ και η Ινδία έχουν συμφωνήσει κανόνες καταγωγής που διασφαλίζουν ότι μόνο τα προϊόντα που έχουν υποστεί σημαντική μεταποίηση σε ένα από τα μέρη μπορούν να επωφεληθούν από τις δασμολογικές προτιμήσεις της συμφωνίας. Αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο άλλες χώρες απλώς να εξάγουν στην Ινδία και να επανεξάγουν στην ΕΕ τα οφέλη των δασμών.

Τι κάνει η ΣΕΣ για να μειώσει τη γραφειοκρατία;

Η ΕΕ και η Ινδία συμφώνησαν απλουστευμένες διαδικασίες, ώστε να διατηρηθεί ένα διαφανές και προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον και να διασφαλιστεί η ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων στα τελωνεία. Όλα αυτά θα καταστήσουν τις πραγματικές εξαγωγές/εισαγωγές ευκολότερες, ταχύτερες και φθηνότερες. Συμφωνήσαμε επίσης με την Ινδία να εμβαθύνουμε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και να ενισχύσουμε τη διαχείριση κινδύνων και τους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ.

Πώς προστατεύει η συμφωνία την υγεία και την ασφάλεια στην ΕΕ;

Όλες οι εισαγωγές από την Ινδία στην ΕΕ θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων, χωρίς καμία εξαίρεση. Η ΕΕ διασφαλίζει τη συμμόρφωση μέσω ελέγχων.

Επιπλέον, η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση των πολιτικών και τον καθορισμό προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς, υγιεινών και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων και για την από κοινού συμμετοχή στη μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Πώς προωθεί η συμφωνία το ψηφιακό εμπόριο;

Το κεφάλαιο για το ψηφιακό εμπόριο συμβάλλει σε ένα προβλέψιμο, ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον ψηφιακού εμπορίου. Παρέχει κανόνες που οικοδομούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και στηρίζουν την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα ρύθμισης της δημόσιας πολιτικής, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας και εμβαθύνοντας τη συνεργασία ΕΕ-Ινδίας στην ψηφιακή οικονομία.

Πώς διασφαλίζει η συμφωνία την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας;

Η συμφωνία παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, την προστασία των εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πληροφοριών, τις φυτικές ποικιλίες. Απαιτεί επίσης μέτρα, διαδικασίες και μέσα έννομης προστασίας για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Πώς βοηθά η συμφωνία στην αντιμετώπιση των διαφωνιών σχετικά με το εμπόριο;

Ο λεγόμενος μηχανισμός «επίλυσης διαφορών» θα συμβάλει στην αποφυγή ή την αποτελεσματική διευθέτηση κάθε διαφωνίας σχετικά με τη συμφωνία. Ανεξάρτητες επιτροπές θα αποφασίζουν για τις διαφορές. Ένας προκαθορισμένος κατάλογος εμπειρογνωμόνων θα εξασφαλίσει ότι οι ομάδες θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται γρήγορα. Οι εκθέσεις της ειδικής ομάδας θα είναι δεσμευτικές και μπορούν να επιβληθούν μέσω της αναστολής των παραχωρήσεων. Όλες οι διαδικασίες και οι ακροάσεις θα είναι απολύτως διαφανείς. Η διαμεσολάβηση είναι επίσης δυνατή, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμη πιο γρήγορη.

Για να εφαρμοστεί και στην πράξη η Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, απομένουν ακόμη κάποια βήματα.

Ακολουθούν τα μέτρα που πρέπει ακόμη να λάβει η ΕΕ:

1.Δημοσίευση σχεδίων κειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης

2. Νομική αναθεώρηση και μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

3. Πρόταση συμφωνίας στο Συμβούλιο για την υπογραφή και τη σύναψη

4. Έγκριση από το Συμβούλιο

5. Υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας

6. Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία

7. Η απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας (η οποία ουσιαστικά της επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ)

Μόλις η Ινδία επικυρώσει επίσης τη συμφωνία, μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή