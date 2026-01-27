Τασούλας-στο-Μνημείο-Ολοκαυτώματος:-Θωρακίζουμε-με-τη-μνήμη-την-αποτροπή-του-κακού-που-καραδοκεί-πάντα-να-επανέλθει

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Θησείο και αμέσως μετά προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «Σήμερα με δέος, περισυλλογή και σεβασμό, αποτίσαμε ευλαβικό φόρο τιμής στην μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Ηρώων και Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος», ενώ τόνισε ότι «Ο ελληνικός λαός, η χώρα μας, βαδίζει στην ειρηνική της αποστολή και κάθε 27 Ιανουαρίου τιμά τη μνήμη των συμπατριωτών μας, Εβραίων που πλήρωσαν άδικο και βαρύτατο το τίμημα της δικής τους φυλετικής ταυτότητας. Το στοιχειώδες μας χρέος, επαναλαμβάνω, είναι αυτό. Να θυμόμαστε ώστε το “δεν ξεχνώ” να αποτελεί έναν θώρακα απέναντι στο κακό που πάντα ελλοχεύει».

Ειδικότερα, στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«”Όταν ακούσεις ποδοβολητά λύκων, ο Θεός μαζί σου. Ξαπλώσου χάμω με μάτια κλειστά και κράτησε την πνοή σου”.

Σήμερα με δέος, περισυλλογή και σεβασμό, αποτίσαμε ευλαβικό φόρο τιμής στην μνήμη των Ελλήνων Εβραίων Ηρώων και Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος.

Στη μνήμη εκείνων οι οποίοι, εν ονόματι μιας δήθεν συλλογικής ενοχής και ευθύνης, έπεσαν στα χέρια λύκων, στα χέρια της μάστιγας του ναζισμού και τιμωρήθηκαν αφάνταστα και απάνθρωπα για τη φυλετική τους ταυτότητα. Αυτό το οποίο μας λένε σήμερα τα έξι εκατομμύρια και πλέον θύματα του ναζισμού, την μνήμη των οποίων τιμούμε 27 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, Ελλήνων και όλων των άλλων, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να φανταστούμε ότι το κακό ηττάται αμετάκλητα. Το κακό ποτέ δεν ηττάται αμετάκλητα, εκτός εάν λειτουργήσει το ισχυρό αντίδοτο της μνήμης. Μόνο όταν θυμόμαστε, μόνο όταν όλο αυτό το μαρτύριο περάσει στη συλλογική μας μνήμη, τότε μόνο μπορεί να μην επαναληφθεί. Και οι ίδιες φωνές αυτών των μαρτύρων και ηρώων μας λένε ότι οφείλουμε με την οδυνηρή μνήμη αυτή, με αυτόν τον μνησιπήμονα πόνο, να θωρακίσουμε κάθε περίπτωση που το τέρας του ναζισμού, το τέρας του αντισημιτισμού, το τέρας της εχθροπάθειας του ανθρώπου προς τον άνθρωπο επιχειρήσει να σηκώσει κεφάλι. Θωρακίζουμε με τη μνήμη την αποτροπή του κακού που καραδοκεί πάντα να επανέλθει.

Ο ελληνικός λαός, η χώρα μας, βαδίζει στην ειρηνική της αποστολή και κάθε 27 Ιανουαρίου τιμά τη μνήμη των συμπατριωτών μας, Εβραίων που πλήρωσαν άδικο και βαρύτατο το τίμημα της δικής τους φυλετικής ταυτότητας. Το στοιχειώδες μας χρέος, επαναλαμβάνω, είναι αυτό. Να θυμόμαστε ώστε το “δεν ξεχνώ” να αποτελεί έναν θώρακα απέναντι στο κακό που πάντα ελλοχεύει».

