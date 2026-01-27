Τα-καθαρά-κέρδη-της-lvmh-για-το-2025-μειώθηκαν-κατά-13%-στα-10,9-δισ.-ευρώ

Ο κορυφαίος όμιλος ειδών πολυτελείας στον κόσμο, LVMH, είδε τα καθαρά κέρδη του να μειώνονται κατά 13% το 2025 στα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αιτία για τη μείωση των καθαρών κερδών του ομίλου ο έκτακτος φόρος σε μεγάλες γαλλικές εταιρείες.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5 % στα 80,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι δασμοί και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έπληξαν το καταναλωτικό κλίμα, γεγονός που επηρέασε ιδιαίτερα τον κλάδο κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών.

Ο βασικός τομέας μόδας και δέρματος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, είδε τα έσοδα να μειώνονται κατά 3% μετά την προσαρμογή για τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις,

Η εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της ισχυρές φίρμες όπως Louis Vuitton και Tiffany πούλησε πάντως περισσότερα προϊόντα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές στο τέταρτο τρίμηνο, ενισχύοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη του τομέα πολυτελείας, παρότι υπάρχουν εμπορικές εντάσεις, ασθενέστερο δολάριο και υψηλές τιμές του χρυσού που πλήττουν τα περιθώρια κέρδους της.