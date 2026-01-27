Τουρκία: Αύξηση στις αιτήσεις για προστασία από πτώχευση – Σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τους κανόνες

Η Τουρκία σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τους κανόνες πτώχευσης καθώς παρατηρείται αύξηση των σχετικών αιτήσεων.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτηρίζουν κατάχρηση ενός βασικού εργαλείου αναδιάρθρωσης χρεών, οι τουρκικές αρχές σκοπεύουν να περιορίσουν την πρόσβαση των εταιρειών στα μέτρα προστασίας από την πτώχευση.

Κατά το -, που επικαλείται τα προσχέδια των προτάσεων, στόχος είναι να γίνει αναμόρφωση του συστήματος συμφωνίας της χώρας, το οποίο πρόκειται για μια διαδικασία που εποπτεύεται από το δικαστήριο και επιτρέπει στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναβάλλουν πληρωμές και να αναδιαρθρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των πιστωτών αντί να κηρύσσουν πτώχευση.

Σύμφωνα με τα προσχέδια των προτάσεων, μια εταιρεία της οποίας η αίτηση έχει απορριφθεί δεν θα επιτρέπεται να υποβάλει εκ νέου αίτηση, εκτός εάν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές στην οικονομική της κατάσταση.

Η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να μειώσει την προσωρινή περίοδο για την υποβολή εγγράφων από τις εταιρείες, σε τέσσερις μήνες από πέντε. Ο αρμόδιος επιθεωρητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προκαταρκτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εταιρείας εντός τριών εβδομάδων.

Η προσπάθεια των τουρκικών αρχών έρχεται μετά από τα σχόλια του υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος δήλωσε ότι το υπουργείο του έχει λάβει καταγγελίες ότι ορισμένες εταιρείες καταχρώνται τον μηχανισμό, με την τουρκική κυβέρνηση να εξετάζει την κατάσταση.

Οι προτάσεις δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο και ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή να αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Ξεχωριστά, η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας του υπουργείου Οικονομικών διερευνά τις ελεγκτικές εταιρείες που εμπλέκονται στην κατάρτιση των σχετικών συμφωνιών και έχει ήδη ανακαλέσει τις άδειες για δέκα από αυτές, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Αύξηση στις αιτήσεις

Οι αιτήσεις για προστασία από πτώχευση αυξήθηκαν ραγδαία στην Τουρκία μετά την νομισματική κρίση του 2018. Τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται εκ νέου αύξηση στις αιτήσεις.

Πάνω από 2.000 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση το 2025. Πρόκειται για αριθμό σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο του 2024 και τέσσερις φορές μεγαλύτερο από του 2023.