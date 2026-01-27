Το Βερολίνο χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία Ινδίας και Ε.Ε. – Ικανοποίηση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, μιας συνθήκης που αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τα δύο μέρη έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ, χαιρετίζει το Βερολίνο.

«Η Ευρώπη και η Ινδία συνδέονται δια της οικονομικής ισχύος τους, της ικανότητας καινοτομίας τους και κοινών συμφερόντων. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιοτικής απασχόλησης» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ.

«Νέα σελίδα στην ευρωπαϊκη εμπορική πολιτική»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανοίγει μια «νέα σελίδα της ευρωπαϊκης εμπορικής πολιτικής». Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι η Ε.Ε. «υπολογίζει στο άνοιγμα, την αξιοπιστία και τις ισχυρές συμπράξεις αυτή την περίοδο των αναταράξεων».

Η σημασία του deal για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Η VDA, κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, καθώς οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα «made in Europe» πρόκειται να μειωθούν από 110% σε 10%. Πρόκειται για μια πρόβλεψη σημαντική για τις δύο περιφέρειες, ιδιαίτερα για τη Γερμανία, χώρα εξαγωγό, και για τις επιχειρήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Περίπου 70% των θέσεων απασχόλησης στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι εξασφαλισμένες λόγω των σημαντικών εξαγωγών. Είναι η βάση της ευημερίας μας», επισήμανε η επικεφαλής της VDA Χίλντεγκαρντ Μίλερ, σύμφωνα με σχόλιο που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ίδια ζήτησε επίσης «να επικυρωθεί γρήγορα» η συνθήκη ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Η συμφωνία, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διάρκεσαν 20 χρόνια, πρόκειται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατευθούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και από τον αντίκτυπο του πολέμου των τελωνειακών δασμών που άρχισαν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

- -, AFP