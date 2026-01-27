Χαρδαλιάς:-Προχωράμε-στην-κατασκευή-ενός-ολοκληρωμένου-δικτύου-αποχέτευσης-στην-Παλλήνη

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 14,9 χλμ αγωγών πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης, 39,8 χλμ δευτερεύοντος δικτύου, 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων και 5 αντλιοστασίων.

«Επενδύουμε σε υποδομές που προστατεύουν το περιβάλλον και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττιικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την υπογραφή της πράξης ένταξης του έργου κατασκευής ολοκληρωμένου και άρτιου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Παλληνη, προϋπολογισμού 31,55 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργο υψηλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας, η ολοκλήρωση του οποίου στον οικισμό Λεονταρίου (Κάντζας) και στις λοιπές περιοχές του Δήμου Παλλήνης, νότια της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, θα καλύψει ένα χρόνιο έλλειμμα υποδομών που ταλαιπώρησε επί δεκαετίες κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής.

Η υπογραφή της πράξης πραγματοποιήθηκε παρουσία του γγ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκου, του δημάρχου Παλλήνης, Χρήστου Αηδόνη, του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργου Στεργίου και Χαράλαμπου Σαχίνη, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων για την ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων έργων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποδέκτης των λυμάτων θα είναι ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Παιανίας, επί της Λεωφόρου Λαυρίου, μέσω του οποίου θα οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, διασφαλίζοντας την πλήρη και ασφαλή επεξεργασία τους.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 14,9 χιλιομέτρων αγωγών πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης, 39,8 χιλιομέτρων δευτερεύοντος δικτύου, 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων και 5 αντλιοστασίων. Φορέας υλοποίησης του δικτύου είναι η ΕΥΔΑΠ και η περάτωσή του αναμένεται εντός δύο ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 31.550.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 28.217.000 ευρώ θα προέλθουν από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και τα 2.828.100 ευρώ θα καλυφθούν από την ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρηματοδότηση, προβλέπεται:

Η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Κάντζα, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Μπαλάνα, Λουτρό και Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Παλλήνης.

Η κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς λυμάτων.

Η κατασκευή δύο αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων συμβατικού τύπου.

Η εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων.

Η κατασκευή 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών συνδέσεων).

Ο περιφερειάρχης Αττικής, με αφορμή την υπογραφή της πράξης ένταξης ανέφερε: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δεκαετιών και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, τα έργα αποχέτευσης είναι έργα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής συνοχής. Θωρακίζουν τις πόλεις μας, προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και δημιουργούν σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Με σχέδιο, συνεργασία και πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να προχωρούμε από τη θεωρία στην πράξη. Σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία, τον Δήμο Παλλήνης και την ΕΥΔΑΠ, υλοποιούμε έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο παρόν και διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις επόμενες γενιές. Στόχος μας είναι μια Αττική πιο καθαρή, πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη. Και αυτός ο στόχος υπηρετείται με συνέπεια, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως το έργο που σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παλλήνης χαρακτήρισε το έργο «εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για την πόλη μας και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Παλλήνης». Για τη δρομολόγηση του έργου ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Χαρδαλιά, «καθώς με αυτήν την πράξη κατοχυρώνουμε το μέλλον της πόλης μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας».

Ο γγ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι «η Αττική για πολλά χρόνια παρουσίαζε σοβαρές υστερήσεις στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανοιχτά περιβαλλοντικά μέτωπα και εκκρεμότητες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας. Τα τελευταία έτη, ωστόσο, γίνεται μια συντονισμένη και μετρήσιμη προσπάθεια για την κάλυψη του χαμένου εδάφους, μέσα από μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική, αλλά και μέσα από το συνολικό σχέδιο για το παράκτιο μέτωπο του Σαρωνικού.

Στόχος μας είναι έως το 2030 να έχουμε προχωρήσει στην πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε εγκαίρως για τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, που απαιτεί οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ακόμη και για οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προχωρούν στην πλήρη καταγραφή των οικισμών της Αττικής, ώστε στις αρχές Φεβρουαρίου να υπάρχει επίσημη και επικαιροποιημένη λίστα, που θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου».