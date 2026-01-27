ΧΑ:-Το-ανοδικό-momentum-προϊδεάζει-για-νέα-ιστορικά-ρεκόρ-του-ΓΔ-τις-επόμενες-ημέρες

Άνοδο κατά 0,64% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2279,70 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290,1 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών από τα πρώτα λεπτά στην καταγραφή του ενδοσυνεδριακού χαμηλού των 2258 μονάδων του ΓΔ με το πρόσημο να εναλλάσσεται.

Όμως, μετά τις 12.30μ οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε θετικό έδαφος, με το ενδοσυνεδριακό υψηλό να καταγράφεται στις 2282 μονάδες λίγο πριν τις 4μμ. και το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο χαμηλότερα (νέο ρεκόρ 16ετίας).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,362% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,81%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,78%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,09%), ο ΑΔΜΗΕ (+2,05%), η Helleniq Energy (+1,90%), η ΕΛΧΑ (+2,20%), η Cenergy (+4,83%), η Κύπρου (+3,65%), ο Τιτάν (+3,25%), η Βιοχάλκο (+5,70%) αλλά και η Lavipharm (+14,42%), η Ideal (+1,22%) και η Mevaco (+8,38%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Optima (-1,45%), o ΟΤΕ (-1,59%), ο Αβαξ (-1,27%) και η Metlen (-1,15%). Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Υποχωρεί το δολάριο σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ την ίδια ώρα ο χρυσός ξεπερνά τα $5.000 ανά ουγκιά και δείκτες στη Wall Street να συνεχίζουν την αναρρίχησή τους ενόψει της συνεδρίασης της Federal.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ανοδικό momentum στο Χ.Α. προϊδεάζει για νέα ιστορικά ρεκόρ του ΓΔ τις επόμενες ημέρες.

Επιχειρηματικά νέα:

Optima Bank: Θετικό παραμένει το outlook για το ελληνικό χρηματιστήριο ενόψει του 2026. Kορυφαίες επιλογές είναι οι Piraeus Bank (νέος στόχος τα €9,64), Eurobank (νέο στόχος τα €4,6), METLEN (νέος στόχος στα €64), ΔΕΗ (στόχος τα €24,6) και Motor Oil (με νέο στόχο τα €40,7). Στη watchlist της ακόμη η Εθνική Τράπεζα (νέος στόχος τα €15,83), η Alpha Βank (νέος στόχος τα €4,28), η HELLENiQ ENERGY (ο στόχος στα €9,8 ), η Jumbo, η AVAX (νέος στόχος τα €3,81 ), η QUALCO Group (νέος στόχος στα €7,12), η Lavipharm και ο ΑΔΜΗΕ.

UBS: εκτιμά ότι το story δεν έχει εξαντληθεί. Ο κλάδος διαπραγματεύεται σε εκτιμώμενο δείκτη P/E για το 2026 στις 9,5 φορές, διατηρώντας έκπτωσηπερίπου 10% έναντιτων ευρωπαϊκών τραπεζών. Τράπεζα Πειραιώς κορυφαία επιλογή (top pick), συγκεντρώνειτο μεγαλύτεροπεριθώριοπεραιτέρω re-rating.

NBG Securities: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες. Τράπεζα Πειραιώς παραμένει το κορυφαίο «top pick» του οίκου, νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €9,90 από €6,25. Στα €4,40 η Alpha Bank από €2,55, στα €4,60 η Eurobank από €3,50.

Εθνική Τράπεζα: ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Συμμετοχή 150 θεσμικών επενδυτών.

Titan: Όρισε αναδόχους για ομολογιακή έκδοση €350 εκ. χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου, με την εγγύηση της μητρικής. BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale Γεν. Συντονιστές, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International Συνδιαχειριστές.

ΕΛΣΤΑΤ: Το 3ο τρίμηνο 2025, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,9% στα €44,54 δισ. ενώ η κατανάλωση 5% στα €45,9 δις. Στο -3,1% του ΑΕΠ η αποταμίευση.

Αέριο: Ξανά μηδενικό ενδιαφέρον για τον Κάθετο Διάδρομο.