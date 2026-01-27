«Όχι»-της-Βουλής-στην-άρση-ασυλίας-του-Δημήτρη-Κουτσούμπα

Αρνητική ήταν η εισήγηση της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράβασης του νόμου περί χρηματοδότησης κομμάτων – βουλευτών.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν, ενώ Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη επιφυλάσσονται για την Ολομέλεια. Επιπλέον, η επιτροπή δεοντολογίας πρότεινε την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου μετά από μήνυση του Βασίλη Στίγκα (επικεφαλής των Σπαρτιατών) για συκοφαντική δυσφήμηση. Και ο ίδιος ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

