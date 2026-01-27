Alpha Finance – ΑΧΙΑ: Αναβάθμιση της τιμής στόχου και σημαντικά περιθώρια ανόδου για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Για την ΑΧΙΑ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο του κύκλου των Παραχωρήσεων του ομίλου καθώς τα περίπου 1,9 δισ. ευρώ ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε αυτά τα έργα μόλις έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Στην έκδοση της πρώτης έκθεσης ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank και σε συνεργασία με την ομάδα Research της Alpha Finance, η ΑΧΙΑ Ventures Group ανεβάζει την τιμή στόχο για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 44,20 ευρώ/μετοχή αντικατοπτρίζοντας τις θετικές προοπτικές του ομίλου ιδιαίτερα όσο αφορά το κομμάτι τον Παραχωρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την παραχώρηση της Εγνατία Οδού που αποτελεί βασικό παράγοντα για την αναθεώρηση της αποτίμησής. Η έναρξη λειτουργίας αυτής της παραχώρησης πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κατέχει το 90% της Κ/Ξ. Η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι θα αποδώσει μερισματικές διανομές περίπου 5,0 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης (35 χρόνια), έναντι περίπου 3,4 δισ. για την Αττική Οδό (25 χρόνια), ενώ το τίμημα της Εγνατίας ήταν 1,27 δισ. ευρώ έναντι 3,27 δισ. ευρώ για την Αττική Οδό.

Επιπλέον, νέες παραχωρήσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά τα επόμενα έτη. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ήδη εξασφαλισμένων έργων, σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Η κατασκευή του Αεροδρομίου Καστελίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, ενώ η εταιρεία είναι προτιμητέος επενδυτής και αναμένεται να αναλάβει τη σύμβαση παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) το προσεχές διάστημα. Οι εργασίες στο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η συμφωνία για την απόκτηση του 50% της Αμφιλοχίας (700MW υδροηλεκτρικός σταθμός αντλησιοταμίευσης, ένα από τα ελάχιστα έργα αυτού του τύπου στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2026.

Η έκθεση τονίζει ότι πέρα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες των Παραχωρήσεων, η ανάπτυξη της κερδοφορίας του ομίλου θα βοηθηθεί επίσης από το Κατασκευαστικό βραχίονα με το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο (9.2 δισ. ευρώ) καθώς και από τη συνεργασία με τη Motor Oil που ενισχύει τη θέση της νέας εταιρείας στη εγχώρια αγορά ενέργειας.

Η ΑΧΙΑ εκτιμά ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει στην διάθεση της «πυρομαχικά» άνω των 1,5 δισ. ευρώ για νέα έργα μέσα στην επόμενη πενταετία. Με καθαρό εταιρικό (recourse) δανεισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ, μετά την εξόφληση του τιμήματος Εγνατίας, αναμενόμενες διανομές άνω των 800 εκατ. ευρώ στα επόμενα πέντε χρόνια και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, προκύπτει εκτιμώμενη επενδυτική ισχύς περίπου 1.5 δισ. ευρώ. Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός του ομίλου αναμένεται να κορυφωθεί το 2025 μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας (εκτιμώμενο Net Debt/EBITDA 7.4x), υποχωρώντας σταδιακά στο 4.8x μέχρι το 2029.

Η εκτίμηση είναι για ενίσχυση του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου από 607 εκατ. ευρώ το 2025 σε 770 εκατ. ευρώ το 2029, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στο ίδιο διάστημα από 138 εκατ. ευρώ σε 313 εκατ. ευρώ.

Η ΑΧΙΑ αναφέρει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, ωστόσο θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση αποτυπώνει κυρίως τα λειτουργούντα assets και όχι τις παραχωρήσεις και τα έργα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν συμφωνηθεί και θα αρχίσουν να δημιουργούν ροές στο προσεχές διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της Εγνατίας Οδού.

Επικαιροποιώντας την αποτίμηση της, η AXIA υπολογίζει την συνολική αξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 4,57 δισ. ευρώ και την νέα τιμή-στόχο στα 44,2 ευρώ ανά μετοχή που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 37,6% από τα τρέχοντα επίπεδα (κλείσιμο 23/01). Η σύσταση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει BUY.