Boeing: Άλμα 57% στα έσοδα το δ’ τρίμηνο – Στα 23,9 δισ. δολάρια

To πολυετές υψηλό στις παραδόσεις αεροπλανών έδωσε ισχυρή ώθηση στα έσοδα της Boeing στο δ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street, με την επιτάχυνση της ανάκαμψης να διαγράφει μερικώς τα πολλά χρόνια κρίσεων. Η Boeing παρέδωσε 600 αεροπλάνα σε πελάτες πέρυσι, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το 2024 και ο μεγαλύτερος από το 2018.

Η Boeing μέτρησε τζίρο 23,9 δισ. δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, που ισοδυναμεί με αύξηση 57% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024, υπερκεράζοντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Παράλληλα, οι ταμειακές ροές των 400 εκατ. δολαρίων ήταν περίπου διπλάσιες από αυτές που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Ο CEO Κέλι Όρτμπεργκ απευθυνόμενος στο προσωπικό της Boeing επεσήμανε ότι η εταιρεία σημειώνει πρόοδο και ότι υπάρχουν «πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι» το 2026.

«Ταυτόχρονα, με την πρόοδο έρχονται και οι προσδοκίες, και οι πελάτες μας μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα περιμένουν περισσότερα από εμάς φέτος», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ειδικότερα, η Boeing ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 9,92 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 23,95 δισ. δολαρίων, πάνω από την εκτίμηση των 22,6 δισ. δολαρίων των αναλυτών.

Η Boeing έχει ακόμα μακρύ δρόμο μπροστά της για να παραδώσει αεροσκάφη που έχει καθυστερήσει – μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμη λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών – σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ο Όρτμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε από τη σύνταξη για να διευθύνει την αμερικάνικη πολυεθνική το 2024, και άλλα στελέχη εκτιμούν πως τους επόμενους μήνες θα αυξηθεί η παραγωγή.