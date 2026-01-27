eldorado:-Νέες-ανακαλύψεις-χρυσού,-αργύρου-και-χαλκού-στη-Χαλκιδική

Ανακοίνωσε την ανακάλυψη τεσσάρων νέων ζωνών υψηλής περιεκτικότητας στο Συγκρότημα Lamaque και την έναρξη μελετών που στοχεύουν στο ξεκίνημα μιας πιθανής επέκτασης.

Την ανακάλυψη τεσσάρων νέων ζωνών υψηλής περιεκτικότητας στο Συγκρότημα Lamaque ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation, ενώ σχεδιάζει την έναρξη μελετών που στοχεύουν στο ξεκίνημα μιας πιθανής επέκτασης.

Επιπλέον, oι γεωλογικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό μίας νέας περιοχής υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό και άργυρο (Βορειοδυτική Ζώνη), και μιας υψηλής σε περιεκτικότητα επέκτασης της Δυτικής Ζώνης στον επίπεδο τομέα στην Ολυμπιάδα, καθώς και στην ανακάλυψη ενός συστήματος Σκαρν χρυσού-χαλκού κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου.

Κύρια Σημεία

• Συγκρότημα Lamaque (Κεμπέκ): Εντοπισμός νέων ζωνών γύρω από το κοίτασμα Ormaque και επεκτάσεων στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque (1,2):

o Ormaque Νότια-Ανατολικά (“ΝΑ”) — Ένα νέο σύστημα επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας νοτιοανατολικά του Ormaque, επάλληλες σε κατακόρυφο εύρος τουλάχιστον 500 μέτρων (“μ”), συμπεριλαμβανομένων:

– 13,5 μ με 13,59 g/t Au (8,08 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

– 4,1 μ με 15,65 g/t Au (12,26 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

o Επέκταση Ormaque Δυτικά — Στενές τομές επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας που εκτείνονται τουλάχιστον 300 μέτρα δυτικά του Ενδιάμεσου Ορυκτού Πλούτου Ormaque, συμπεριλαμβανομένων:

– 1,0 μ με 338,66 g/t Au (70,00 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-24-116)

– 1,2 μ με 81,98 g/t Au (41,73 g/t Au με ανώτατο όριο) (LQ-25-026)

o Ζώνη Garnet — Ανακάλυψη μιας χρυσορρυπανμένης βόρεια κεκλιμένης ζώνης διάτμησης στη βόρεια πλευρά του Ormaque με διακριτά χαρακτηριστικά αλλοίωσης, συμπεριλαμβανομένων:

– 5,0 μ με 7,31 g/t Au (LS-24-121A)

– 1,7 μ με 10,05 g/t Au (LS-25-131)

o Επεκτάσεις Ιστορικού Ορυχείου Lamaque — Νότιες επεκτάσεις στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque (“Lamaque South”) φιλοξενούμενες εντός και γειτονικά του West Plug και του νεοανακαλυφθέντος South Plug, συμπεριλαμβανομένων:

– 4,2 μ με 8,02 g/t Au (LQ-24-013A)

– 1,7 μ με 34,77 g/t Au (25,41 g/t Au με ανώτατο όριο) (PV-23-063A)

• Ελλάδα:

o Βορειοδυτική Ζώνη (Ολυμπιάδα) – Νέα ζώνη υψηλής περιεκτικότητας, σε απόσταση μόλις 200 μέτρα από τις υφιστάμενες υποδομές του μεταλλείου, η οποία περιλαμβάνει:

– 7,55 μ με 18,93 g/t Au, 123,15 g/t Ag, 3,17% Pb και 0,43% Zn (OLS-20)

– 7,70 μ με 10,33 g/t Au, 81,09 g/t Ag, 1,30% Pb και 2,94% Zn (OLS-23)

o Δυτικός Επίπεδος Τομέας Ολυμπιάδα – Υπόγειες ερευνητικές γεωτρήσεις δυτικά του επίπεδου τομέα συνάντησαν μεγάλους φακούς μεταλλοφορίας σε απόσταση περίπου 50-70 μέτρων από τα υπάρχοντα Γεωλογικά Αποθέματα, υποδεικνύοντας ισχυρό δυναμικό επέκτασης του κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνουν:

– 23,4 μ με 22,3 g/t Au, 331,19 g/t Ag, 11,7% Pb και 9,7% Zn (OL-1131)

– 9.75 m at 45.25 g/t Au, 270.04 g/t Ag, 10.30% Pb and 9.74% Zn (OL-1134)

o Σκαρν Στρατωνίου – Νεοανακαλυφθείσα μεταλλοφορία χρυσού-χαλκού τύπου Σκαρν, σε άμεση γειτνίαση με παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει:

– 42,75 μ με 0,83 g/t Au και 0,49% Cu, συμπεριλαμβανομένων 8,9 μ με 1,76 g/t Au και 1,35% Cu (STSK003)

– 17,0 μ με 0,68 g/t Au και 1,16% Cu (VTH009)

• Τουρκία: Κύρια σημεία για την Τουρκία περιλαμβάνουν την επέκταση του περιφερειακού χαρτοφυλακίου αδειών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων ηφαιστειογενούς παχύμαζης σουλφιδικής αποθέσης πλούσια σε χρυσό στα βορειοανατολικά Pontides, και στην Κεντρική Ανατολία που στοχεύει σε πορφυρικά-επιθερμικά και ορογενή κοιτάσματα.

«Η Eldorado συνεχίζει να φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα από το διεθνές πρόγραμμα έρευνας», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Στο Συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ, τα πρόσφατα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μεταλλοφορία υψηλής περιεκτικότητας σε πολλαπλά κοιτάσματα του έργου, με το Ormaque να προσθέτει ευελιξία κοντά σε υφιστάμενη υποδομή.

Αυτές οι επιτυχίες, μαζί με αναδυόμενους στόχους στην ευρύτερη ιδιοκτησία Bourlamaque, αναδεικνύουν μια εξαιρετική ευκαιρία για οργανική ανάπτυξη χαμηλού κινδύνου και αποδοτικής χρήσης κεφαλαίων, επέκτασης διάρκειας ζωής μεταλλείου και διαρκούς δημιουργίας αξίας στο χαρτοφυλάκιο της Eldorado. Ως αποτέλεσμα της πρόσφατης επιτυχίας της έρευνας και του δυναμικού για πρόσθετους πόρους κοντά στο εργοστάσιο Sigma, η Εταιρεία έχει ξεκινήσει μελέτες για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας από την τρέχουσα δυναμικότητα περίπου 2.500 τόνων ανά ημέρα (“tpd”) προς την πλήρως αδειοδοτημένη δυναμικότητα των 5.000 tpd.

Στην Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα και που αποδεικνύουν μια νεοεντοπισμένη ζώνη, που αναφέρεται ως ΒΔ ζώνη, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου. Με περαιτέρω γεωτρήσεις στον σχεδιασμό, τα πρώτα αποτελέσματα μάς ενθαρρύνουν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δυναμική για δημιουργία αξίας και πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2025, εντοπίσαμε έναν νέο στόχο χρυσού-χαλκού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κοντά σε ένα ιστορικό μεταλλείο, εντός των ορίων της μεταλλευτικής μας παραχώρησης.

Στην Τουρκία, με όχημα την ισχυρή κοινωνική άδεια λειτουργίας, η ομάδα μας συνεχίζει να διατηρεί εποικοδομητικές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, της ρυθμιστικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια του έτους, παραμείναμε εστιασμένοι στην επέκταση της έρευνας στην περιοχή και πετύχαμε σημαντική πρόοδο εντός των καθιερωμένων γεωλογικών περιοχών που προσφέρουν σημαντικό δυναμικό έρευνας και ανάπτυξης. Μας ενθαρρύνει η επιτυχής μας δραστηριότητα στη χώρα και παραμένουμε δεσμευμένοι για υπεύθυνη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Τουρκία.

Αντικατοπτρίζοντας αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα γεωτρήσεων σε όλο το χαρτοφυλάκιο, ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος της Εταιρείας για το 2026 αυξάνεται και αναμένεται να είναι μεταξύ 75 και 85 εκατομμυρίων δολαρίων».

Τα νέα αποτελέσματα έρευνας που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου βρίσκονται εκτός των Γεωλογικών Αποθεμάτων που δημοσιοποιήθηκαν στη Δήλωση Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Αποθεμάτων (“MRMR”) του 2025 που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Από τις τελευταίες ενημερώσεις έρευνας της Eldorado που πραγματοποιήθηκαν oτο 2023, η Εταιρεία ολοκλήρωσε ~191.000 μέτρα γεωτρήσεων μετατροπής αποθεμάτων τη διετία (~105.000 μέτρα το 2024 και ~86.000 μέτρα κατά το 2025). Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν ~261.000 μέτρα γεωτρήσεων πρώιμης έρευνας τη διετία (~116.000 μέτρα το 2024, ακολουθούμενα από ~145.000 μέτρα το 2025).

Ελλάδα Greece: Στη μεταλλευτική περιοχή της Χαλκιδικής, η γεωλογική έρευνα το 2025 επικεντρώθηκε στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, με ολοκλήρωση περίπου 17.500 μέτρων ερευνητικών γεωτρήσεων. Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας νέος ερευνητικός στόχος χρυσού-χαλκού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου, και φιλοξενεί επίσης τα ιστορικά μεταλλεία του Μαδέμ Λάκκου και των Μαύρων Πετρών, καθώς και το κοίτασμα της Πιάβιτσας (Σχήμα 6). Συνολικά, περίπου 10.500 μέτρα ερευνητικών γεωτρήσεων ολοκληρώθηκαν το 2025 στο Σκαρν Στρατωνίου.

Εικόνα 6: Χάρτης που απεικονίζει την περιοχή αδειοδότησης της μεταλλευτικής δραστηριότητας και τις θέσεις των ερευνητικών έργων που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Ολυμπιάδα: Η νέα γεωλογική χαρτογράφηση βορειοδυτικά της Ολυμπιάδας ανέδειξε επιφανειακά μεταλλοφόρα ρήγματα, τα οποία συμπίπτουν με τις εκτεταμένες γεωφυσικές έρευνες και ανωμαλίες υψηλής αγωγιμότητας (περίπου 900 x 200 μ.). Η μοντελοποίηση των ρηγμάτων προέβλεψε ότι υπογείως οι συγκεκριμένες τεκτονικές δομές θα τέμνονταν με το μάρμαρο που φιλοξενεί τη μεταλλοφορία. Ο συνδυασμός ρηγμάτων, μαρμάρου και της υψηλής αγωγιμότητας της γεωφυσικής έρευνας που έλαβε χώρα, αποτελεί βασικό κριτήριο για τον εντοπισμό πρόσθετων ορυκτών πόρων. Οι επακόλουθες γεωτρήσεις από την επιφάνεια συνάντησαν υψηλές συγκεντρώσεις χρυσού σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τις υφιστάμενες υποδομές υπόγειας εκμετάλλευσης (Σχήματα 7 και 8).

Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν το ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης κοντά στο μεταλλείο με χαμηλό επιπλέον κόστος. Το κοίτασμα παραμένει ανοικτό προς τα βορειοδυτικά, και οι επόμενες γεωτρήσεις θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση της γεωφυσικής ανωμαλίας που συμπίπτει με τη ζώνη αυτή – μια ευκαιρία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέκταση της διάρκειας ζωής του μεταλλείου και νέα μελλοντικά ταμειακά έσοδα.

Αξιοσημείωτα αποτελέσματα γεωτρήσεων από τη Βορειοδυτική Ζώνη περιλαμβάνουν:

• 18,5 μ με 13,33 g/t Au, 180,67 g/t Ag, 2,54% Pb και 0,24% Zn (OLS-13^(4)^), συμπεριλαμβανομένων 8,5 μ με 23,86 g/t Au, 254,15 g/t Ag, 2,74% Pb και 0,17% Zn

• 15,1 μ με 6,91 g/t Au, 67,62 g/t Ag, 1,46% Pb και 0,10% Zn (OLS-15^(4)^), συμπεριλαμβανομένων 10,4 μ με 9,18 g/t Au, 91,43 g/t Ag, 2,08% Pb και 0,09% Zn

• 7,55 μ με 18,93 g/t Au, 123,15 g/t Ag, 3,17% Pb και 0,43% Zn (OLS-20)

• 7,70 μ με 10,33 g/t Au, 81,09 g/t Ag, 1,30% Pb και 2,94% Zn (OLS-23)

Οι υπόγειες γεωτρήσεις επέκτασης δυτικά του επίπεδου τομέα έχουν συναντήσει παχιά συμπαγή μεταλλοφορία πέρα από τα υπάρχοντα γεωλογικά αποθέματα (Σχήμα 7). Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν:

• 23,4 μ με 22,3 g/t Au, 331,19 g/t Ag, 11,7% Pb και 9,7% Zn, ένα βήμα προς τα έξω περίπου 50 μ (OL-1131)

• 9,75 μ με 45,25 g/t Au, 270,04 g/t Ag, 10,30 % Pb και 9,74 % Zn, σε απόσταση περίπου 100 m (OL-1134)

• 10,5 μ με 7,58 g/t Au, 247,13 g/t Ag, 8,97% Pb και 9,32% Zn, συμπεριλαμβανομένων 5,9 μ με 11,65 g/t Au, 287,88 g/t Ag, 10,35% Pb και 11,6% Zn, ένα βήμα προς τα έξω περίπου 70 μ (OL-1132)

Με τα Βέβαια και Πιθανά Αποθέματα στα 6,02 g/t Au, 116 g/t Ag, 3,9 % Pb και 5,2 % Zn, τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα τόσο στη Βορειοδυτική Ζώνη όσο και στα Δυτικά του επίπεδου τομέα αναδεικνύουν σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης της διάρκειας ζωής του μεταλλείου και εφοδιασμού μελλοντικού υλικού υψηλότερης αξίας στο εργοστάσιο.

Σχεδιάζονται γεωμεταλλουργικές αναλύσεις για τα δείγματα πλούσια σε πολύτιμα μέταλλα, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα επεξεργασίας μελλοντικά στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας. Η έρευνα θα συνεχιστεί για την καλύτερη γεωλογική κατανόηση της περιοχής, με γνώμονα οι ερευνητικοί στόχοι σε προτεραιότητα να ελέγχονται σύμφωνα με τον στόχο να δημιουργήσουν ευκαιρίες για νέους ορυκτούς πόρους υψηλής αξίας στο μέλλον, οι οποίοι θα μπορούν να εξορυχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία νωρίτερα στη διάρκεια ζωής του μεταλλείου.

Εικόνα 7: Χάρτης του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας που απεικονίζει τη θέση των γεωτρήσεων έρευνας για το 2025 με τα πιο αξιοσημείωτα γεωχημικά αποτελέσματα.

Εικόνα 8: Χάρτης που απεικονίζει τη νεοανακαλυφθείσα Βορειοδυτικής Ζώνη της Ολυμπιάδας, η οποία συμπίπτει με ρήγματα που εκτείνονται προς βορειοανατολικά και με μία μεγάλη γεωφυσική ανωμαλία υψηλής αγωγιμότητας που εκτείνεται προς βορειοδυτικά

Σκαρν Στρατωνίου

Το σύστημα χρυσού-χαλκού τύπου Σκαρν στο Στρατώνι βρίσκεται ανατολικά του ιστορικού μεταλλείου του Μαδέμ Λάκκου (Σχήμα 9). Οι ιστορικές γεωτρήσεις (1950–1980) ανέδειξαν μία μεγάλη ζώνη υδροθερμικής εξαλλοίωσης τύπου Σκαρν μήκους περίπου 1,5 χλμ., πλάτους 0,5 χλμ. και πάχους έως 50 μέτρων. Η παρουσία Σκαρν μεταλλοφορίας σε μία περιοχή η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τα κοιτάσματα ανθρακικής αντικατάστασης μπορεί να υποδηλώνει ότι αντιπροσωπεύει το γεωλογικό κέντρο της περιοχής.

Αν και η μαγματική πηγή των υδροθερμικών ρευστών θεωρείται ότι είναι ο Γρανοδιορίτης του Στρατωνίου (όπως φαίνεται στο Σχήμα 9), αυτό παραμένει αβέβαιο. Η παρουσία πορφυριτικών διεισδύσεων, τοπικών περιοχών έντονης μαγνητικής εξαλλοίωσης, έντονων φλεβών χαλαζία και αυξημένων συγκεντρώσεων χαλκού στο Σκαρν Στρατωνίου μπορεί να υποδηλώνουν ένα ακόμη μη αναγνωρισμένο πορφυριτικό κέντρο.

Οι πρώτες γεωτρήσεις της Eldorado το 2019 και την περίοδο 2023–2024 παρείχαν επαρκή δεδομένα για την υλοποίηση ενός προγράμματος 10.500 μέτρων το 2025. Αξιοσημείωτα αποτελέσματα από τις εκστρατείες ερευνητικών γεωτρήσεων περιλαμβάνουν:

• 42,75 μ με 0,83 g/t Au και 0,49% Cu (STSK003), συμπεριλαμβανομένων 8,9 μ με 1,76 g/t Au και 1,35% Cu

• 10,0 μ με 0,46 g/t Au και 1,66% Cu (STSK004)

• 9,1 μ με 1,77 g/t Au και 0,46% Cu (VTH003)

• 12,6 μ με 3,75 g/t Au και 0,1% Cu (VTH006)

• 17,0 μ με 0,68 g/t Au και 1,16% Cu (VTH009)

• 9,0 μ με 0,97 g/t Au και 0,55% Cu (VTH011)

• 40,0 μ με 1,05 g/t Au και 0,23% Cu (VTH014)

Εικόνα 9: Χάρτης του κοιτάσματος χρυσού-χαλκού Σκαρν Στρατωνίου με επισήμανση γεωτρήσεων με αξιοσημείωτα γεωχημικά αποτελέσματα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελλάδας 2026

Κατά το 2026, το ερευνητικό γεωτρητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί για την αξιολόγηση πιθανών επεκτάσεων της μεταλλοφορίας Σκαρν, και θα προγραμματιστούν γεωτρήσεις σε περιοχές υψηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό-χαλκό. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν γεωμεταλλουργικές δειγματοληψίες.

Η επιτυχία της έρευνας στην Ολυμπιάδα και στο Σκαρν Στρατωνίου έχει στηριχθεί στη γεωλογική εργασία στο ύπαιθρο, στη γεωλογική ανάλυση ιστορικών δεδομένων και στις σύγχρονες γεωφυσικές-γεωχημικές και ορυκτολογικές μεθόδους έρευνας των συστημάτων μεταλλοφορίας. Τα αποτελέσματα γεωτρήσεων στην Ολυμπιάδα αποδεικνύουν ότι αυτό το σύστημα ανθρακικής αντικατάστασης παραμένει ανοικτό με εξαιρετική προοπτική, ενώ στο Σκαρν Στρατωνίου τα γεωλογικά και γεωχημικά αποτελέσματα παρέχουν αναλυτικά στοιχεία που υποστηρίζουν περαιτέρω έρευνα με γεωτρήσεις.

Τα σχέδια για το 2026 περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις επέκτασης στην Ολυμπιάδα, τόσο από την επιφάνεια (8.000 μέτρα) όσο και από υπόγεια (10.000 μέτρα), καθώς και στο Σκαρν Στρατωνίου (15.000 μέτρα). Πέραν αυτού, οι δραστηριότητες έρευνας αρχικού σταδίου θα εντατικοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων πορφυριτικών και ανθρακικής αντικατάστασης στόχων.