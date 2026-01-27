ESM: Στην ελίτ των ισχυρών της Ευρωζώνης τα ελληνικά ομόλογα – Ρεκόρ 15ετίας για το spread

Ο κίνδυνος παραμένει. Απαραίτητο να διατηρηθούν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να μειωθεί περαιτέρω ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Στην ελίτ των ισχυρών της Ευρωζώνης κατατάσσει τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ο ESM (Εuropean Stability Mechanism), τονίζοντας πως αντιστράφηκε η τάση της κρίσης όταν οι αποδόσεις των τίτλων ξεπέρασαν εκείνες των ευρωπαϊκών ομολόγων τους, με αποτέλεσμα πλέον να συγκλίνουν, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Σε έκθεση που δημοσιεύει σήμερα στο blog του ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και μεγαλύτερος δανειστής της χώρας μας, επισημαίνεται πως τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση θεωρούνται και πάλι ως υποκατάστατα, σηματοδοτώντας μια ανανεωμένη ενοποίηση των αγορών ομολόγων ενώ μάλιστα το spread έχει χτυπήσει ρεκόρ 15ετίας όμως είναι απαραίτητο να διατηρηθούν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να μειωθεί περαιτέρω ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.

Αντιθέτως, η επανένταξη των ελληνικών ομολόγων εκθέτει την Ελλάδα σε διάφορες επιδράσεις από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, η δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2025 αύξησε τις αποδόσεις όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε παρόμοιο βαθμό στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των εξελισσόμενων κινδύνων για τις συνθήκες χρηματοδότησης των κρατικών ομολόγων.

Τα οφέλη της επανένταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι σαφής, σύμφωνα με τον ESM. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί και να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της με ευνοϊκά επιτόκια. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η επανένταξη εκθέτει την Ελλάδα σε νέους κινδύνους. Η δυναμική του χρέους στις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης επηρεάζει πλέον τις ελληνικές αποδόσεις όσο και εκείνες των ίδιων των χωρών έκδοσης.

Επιπλέον, παρόλο που τα περιθώρια (spreads) των κρατικών ομολόγων έχουν μειωθεί σημαντικά, ο κίνδυνος νέας διεύρυνσης παραμένει. Μια γενικευμένη επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της ευρωζώνης θα μπορούσε να οδηγήσει και πάλι τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν περισσότερο μεταξύ των κρατικών εκδοτών με υψηλότερο και χαμηλότερο χρέος.

Λόγου χάριν, όπως αναφέρει στην έκθεση του ο ESM, οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ στις 2 Απριλίου 2025 σχετικά με τους δασμούς προκάλεσαν μια σημαντική, αν και βραχύβια, αύξηση των περιθωρίων κινδύνου (spreads) των κρατικών ομολόγων της Ελλάδας σε σύγκριση με τη Γερμανία. Το επεισόδιο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της επαγρύπνησης.

Η συμπίεση του spread δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν και πάλι τα ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ως στενά υποκατάστατα. Αυτό υποδηλώνει, με τη σειρά του, ότι οι αγορές ομολόγων είναι και πάλι πιο ενοποιημένες μετά από χρόνια κατακερματισμού. Η επανένταξη των ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών χρέους φέρνει αυξημένες δευτερογενείς επιπτώσεις.