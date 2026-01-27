LVMH: Άγγιξαν τα 22,7 δισ. ευρώ οι πωλήσεις δ’ τριμήνου – Πάνω από τις εκτιμήσεις

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% το τέταρτο τρίμηνο, παραμένοντας σταθερά σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Υψηλότερα από το αναμενόμενο κέρδη και οργανική αύξηση των εσόδων κατέγραψε η LVMH, κάτω από την «ομπρέλα» της οποίας βρίσκονται brands με πολυτελή είδη όπως η Louis Vuitton και η Tiffany & Co, καθώς η ανάκαμψη του κλάδου πολυτελείας στην αγορά της Κίνας άφησε το «αποτύπωμά» της στους ισολογισμούς του ομίλου, ενώ ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για την πορεία του στο εγγύς μέλλον, παρά τις εμπορικές εντάσεις που επικρατούν.

Ειδικότερα, οι συνολικές τριμηνιαίες πωλήσεις του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελείας παγκοσμίως ανήλθαν σε 22,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1% σε συγκρίσιμη βάση, έναντι προσδοκιών για πτώση 0,3%, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη της Visible Alpha και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG για 22,2 δισ. ευρώ.

Για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα ανήλθαν σε 80,8 δισ. ευρώ. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% το τέταρτο τρίμηνο, παραμένοντας σταθερά σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε ολόκληρο το έτος, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%.

Ο βασικός τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, είδε τα έσοδα να μειώνονται κατά 3% μετά την προσαρμογή για τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις. Οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 2,94%.

Ορισμένες εταιρείες του κλάδου έχουν δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, όπως η Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι καταναλωτές θεωρούν τα χρυσά κολιέ, τα βραχιόλια και παρόμοια κοσμήματα ως καλύτερα αποθέματα αξίας σε σύγκριση με τις μοντέρνες τσάντες.

Αν και η LVMH έχει μικρότερη παρουσία στα ρολόγια και τα κοσμήματα, αυτή η δραστηριότητα είχε καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση το τελευταίο τρίμηνο, βοηθώντας την εταιρεία να σημειώσει μια μικρή συνολική αύξηση πωλήσεων, παρά την αδυναμία στη μόδα και τα δερμάτινα είδη. Η Bulgari είχε ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση κατά το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με την LVMH.

Εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, η Ασία σημείωσε αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το 2024, με επιστροφή στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την εταιρεία.

Παρά τη βελτίωση, ο διευθύνων σύμβουλος Bernard Arnault δήλωσε ότι «το 2026 δεν θα είναι εύκολο», προειδοποιώντας για ένα «απρόβλεπτο» και «διαταραγμένο» οικονομικό περιβάλλον.

Η LVMH είναι η μητρική εταιρεία μιας σειράς 75 διαφορετικών πολυτελών εμπορικών σημάτων. Ο τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών, ο οποίος αποφέρει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της και περιλαμβάνει εμπορικά σήματα μόδας όπως Louis Vuitton, Dior και Fendi, σημείωσε οργανική μείωση των πωλήσεων κατά 5% για ολόκληρο το έτος, μια μεγαλύτερη μείωση από την πτώση 1% που κατέγραψε ένα χρόνο νωρίτερα.