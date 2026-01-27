Morgan Stanley: Στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών η Ελλάδα – «Καμπανάκι» για στεγαστικό και δημογραφικό

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει σε ρυθμούς ανάπτυξης έναντι της Ευρωζώνης τόσο το 2026 όσο και το 2027. Τονίζουν ωστόσο ότι οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν.

Καθώς η Ελλάδα προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις ανεπτυγμένες αγορές το 2026, λόγω των επικείμενων αναταξινομήσεων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, η ανθεκτικότητα της οικονομίας της θα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Morgan Stanley.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει σε ρυθμούς ανάπτυξης έναντι της Ευρωζώνης τόσο το 2026 όσο και το 2027. «Οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν, ωστόσο ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τις επενδύσεις θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανασυγκροτήσει σταδιακά το κεφαλαιακό της απόθεμα και να ενισχύσει τις προοπτικές του ΑΕΠ της» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Προσθέτουν δε πως «η πολιτική σταθερότητα έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα» και, ως εκ τούτου, οι εκλογές του 2027 παραμένουν ως βασικός κίνδυνος στα ραντάρ των επενδυτών.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,2% το 2027. «Η ανάπτυξη προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την εγχώρια ζήτηση. Κύριος μοχλός είναι οι επενδύσεις, ενώ και η κατανάλωση συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή άνοδο, υποστηριζόμενη από την αύξηση των μισθών» σημειώνει ο οίκος.

Το κεφαλαιακό απόθεμα χρειάζεται ανασυγκρότηση

Ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει σημαντική απόσταση να καλύψει, καθώς το καθαρό κεφαλαιακό απόθεμα ανά απασχολούμενο στη χώρα παραμένει χαμηλό και αισθητά κάτω από το επίπεδο της Ευρωζώνης, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Morgan Stanley.

Επικαλούμενος στοιχεία από έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τονίζει ότι την επόμενη τριετία περίπου το 40% των ελληνικών επιχειρήσεων σχεδιάζει την αντικατάσταση υφιστάμενων κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και υποδομών πληροφορικής, ενώ το 26% σκοπεύει να επεκτείνει την παραγωγική του δυναμικότητα. «Οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του κεφαλαιακού αποθέματος της Ελλάδας αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό επενδύσεων τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτό θα καταστεί εφικτό μόνο με τη στήριξη του δημόσιου τομέα, των ευρωπαϊκών πόρων, των άμεσων ξένων επενδύσεων και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων» λένε οι αναλυτές του οίκου. Προσθέτοντας επίσης ότι «η δυνατότητα της Ελλάδας να ανασυγκροτήσει το κεφαλαιακό της απόθεμα εξαρτάται και από την ικανότητα των τραπεζικού κλάδου να τη χρηματοδοτήσει».

Στεγαστικό

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Morgan Stanley, ο δανεισμός για αγορές κατοικιών παραμένει υποτονικός. Σε αντίθεση με το κόστος δανεισμού των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, τα στεγαστικά επιτόκια στην Ελλάδα είναι πλέον 40 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ο οίκος σχολιάζει ότι αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος που συγκρατεί τις επενδύσεις των νοικοκυριών. Οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, εξέλιξη που ενδεχομένως ενισχύεται και από τις ισχυρές άμεσες ξένες επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι πλέον ευρέως γνωστή και θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πολιτικής πριν μπορέσει να ανακάμψει εκ νέου η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια.

«Ο συνδυασμός περιορισμένης προσφοράς και ισχυρής ζήτησης (ιδίως από ξένους επενδυτές) έχει οδηγήσει τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα σε ταχεία άνοδο, σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν προ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης» σχολιάζουν οι αναλυτές της MS, υπογραμμίζοντας πως «ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον έντονο πληθωρισμό που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι πραγματικές τιμές κατοικιών έχουν καταγράψει αξιοσημείωτη άνοδο». «Εκτιμούμε ότι αυτή η απότομη αύξηση των τιμών αποτελεί βασικό παράγοντα που συγκρατεί τη ζήτηση εγχώριων στεγαστικών δανείων» αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας κίνητρα για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας στον οικιστικό κλάδο.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού

Η Morgan Stanley σχολιάζει και την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, κάτι που θεωρείται βασικός παράγοντας που περιορίζει τις επενδύσεις. Όπως σημειώνει οι οίκος, οι περιορισμοί στην προσφορά εργασίας συνδέονται κυρίως με τις δημογραφικές εξελίξεις.

«Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού στην ελληνική αγορά βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από εκείνο της Ευρωζώνης και βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης από τη χώρα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε διαχρονικά αρνητικούς ρυθμούς πληθυσμιακής μεταβολής» αναφέρει ο οίκος.

« Η αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών στο εργατικό δυναμικό θα είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, ιδίως στο πλαίσιο των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και της συρρίκνωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας» τονίζει μεταξύ άλλων η Morgan Stanley.