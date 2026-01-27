oppo:-Φέρνει-τη-νέα-σειρά-reno-15-και-βάζει-υψηλότερους-στόχους-για-την-ελληνική-αγορά

Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των νέων smartphones. H αναδιάρθρωση σε επίπεδο ομίλου και η συνέχιση της επένδυσης στην Ευρώπη.

Την πρόθεσή της να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά smartphones επιβεβαιώνει η OPPO, θέτοντας ως στόχο μερίδιο 5%, από περίπου 2% που κατέχει σήμερα. Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια κινείται μεθοδικά σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως αγορά ανάπτυξης, με έμφαση στα κινητά μεσαίας προς υψηλής κατηγορίας τιμής.

Όπως δήλωσε άλλωστε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου με την αφορμή της παρουσίασης της νέας σειράς συσκευών Reno 15, ο Ιούλιος Μώκος, Commercial Director Balkan Region της OPPO, η επένδυση και η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν σταματούν, παρά τις εταιρικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία και παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος και οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν καταλυτικά στην τιμολόγηση των συσκευών από εδώ και στο εξής.

Το γεγονός της επένδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά αποτυπώνεται άλλωστε και σε προϊοντικό επίπεδο, καθώς η OPPO δίνει έμφαση στη σειρά Ultra το 2026, σηματοδοτώντας μια πρόθεση διεκδίκησης μεριδίων στο ανώτερο segment.

Οι προαναφερθείσες διευκρινίσεις δόθηκαν με την αφορμή της ανακοίνωσης των εταιρικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η κινεζική εταιρεία στις αρχές του έτους. Βάσει αυτών οι Realme και OnePlus λειτουργούν πλέον ως sub-brands της OPPO, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του οικοσυστήματος του ομίλου BBK στον οποίο ανήκουν και τα τρία brands. Η κίνηση αυτή στοχεύει, όπως εξήγησαν τα στελέχη της εταιρείας, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με κοινή αξιοποίηση πόρων σε έρευνα και ανάπτυξη, εφοδιαστική αλυσίδα και υποστηρικτικές λειτουργίες, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εμπορική ταυτότητα κάθε brand και χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης κάποιου από αυτά. Στόχος της αναδιάρθρωσης αυτής είναι η μεγαλύτερη ευελιξία και ο καλύτερος έλεγχος κόστους σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους είναι έντονες διεθνώς.

Η νέα σειρά smartphones Oppo Reno 15

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα, η OPPO λανσάρει τη νέα σειρά Reno15, η οποία περιλαμβάνει τα Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 5G και Reno15 F 5G. Οι συσκευές τοποθετούνται στο ανώτερο σημείο της μεσαίας κατηγορίας.

Reno 15 Pro 5G

Το Reno15 Pro 5G βασίζεται στον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8450, προσφέροντας υψηλή απόδοση τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε απαιτητικά σενάρια, όπως gaming.

Διαθέτει οθόνη Amoled FHD, 6,32 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz kai 1,07 εκατ. χρώματα, εστιάζοντας στην εργονομία και τη χρήση με ένα χέρι. Η αναλογία οθόνης προς σώμα φτάνει στο 93,35% της συσκευής.

Στις φωτογραφικές επιδόσεις του κινητού ξεχωρίζει η κύρια κάμερα 200MP, σε συνδυασμό με τηλεφακό 50MP, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λήψεων ενώ η selfie κάμερα είναι κι αυτή 50 MP. H μπαταρία της συσκευής είναι 6.500mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 80W, ενώ το κινητό διαθέτει πιστοποιήσεις αντοχής IP66/IP68/IP69. Το βάρος δε, παραμένει κάτω από τα 200 γραμμάρια, παρά τις αυξημένες προδιαγραφές.

Reno15 F 5G

Το Reno15 F 5G από την άλλη εξοπλίζεται με MediaTek Dimensity 8450 επεξεργαστή, οθόνη OLED 6,59 ιντσών 120Hz και κύρια κάμερα 50MP, υποστηριζόμενη από μια υπερευρυγώνια κάμερα 8 MP και έναν macro φακό 2 MP ενώ και εδώ η selfie κάμερα είναι 50MP για πορτρέτα. Η μπαταρία κινείται σε παρόμοια επίπεδα χωρητικότητας, με ταχεία φόρτιση, ενώ και εδώ συναντάμε αυξημένη αντοχή σε νερό και σκόνη.

Το Reno 15 F 5G είναι ήδη διαθέσιμο από χθες στα 449 ευρώ για το μοντέλο των 8 GB/512 GB ενώ το Oppo Reno 15 Pro 5G ξεκινά από τα 799 ευρώ με μνήμη 12GB/512GB.